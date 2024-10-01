Президент США Джо Байден может "продвинуть" статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как его президентские полномочия истекут в январе 2025 года, сообщила газета Financial Times. Есть предварительные признаки того, что американский лидер пойдет на это, рассказал изданию неназванный западный чиновник, осведомленный о переговорах Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, прошедших в Вашингтоне в сентябре. Другие подробности источник не привел.

Зеленский, покидая Вашингтон, заявил, что октябрь станет "временем принятия решений". Как отмечает FT, Байден в октябре посетит Германию, он будет председательствовать на встрече контактной группы по военной помощи Украине, намеченной на 12 октября на авиабазе Рамштайн.

Членство в НАТО — один из пунктов "плана победы" Зеленского, который он представил во время визита в США, говорил глава администрации президента Украины Андрей Ермак. По данным FT, американских чиновников "не впечатлил" предложенный план, который среди прочего предполагает предоставление "огромного количества западного оружия". О том, что план "не впечатлил" Белый дом, ранее сообщала газета The Wall Street Journal.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил FT, что "план победы" Зеленского повторяет старые цели, но его реальное значение в том, что он смещает цели Украины в войне с полного освобождения своей территории на перелом боевых действий в пользу украинской армии. "Это попытка изменить траекторию войны и привлечь Россию за стол переговоров. Зеленский действительно верит в это", — сказал источник.

Другой главной темой визита Зеленского в Вашингтон стала попытка добиться от Запада разрешения для Украины наносить удары по территории России дальнобойными ракетами. Администрация Байдена выступила против этого, как и против вступления Украины в НАТО, пишет Financial Times. Оба этих вопроса, считают власти США, могут подтолкнуть Россию к эскалации конфликта.

Советник, помогавший в подготовке "плана победы" Зеленского, заявил, что, несмотря на опасения Вашингтона, возможность наносить удары по российской территории занимает центральное место в плане. Зеленский считает это одним из немногих вариантов прекращения боевых действий. По словам высокопоставленного украинского чиновника, "речь идет об ограничении возможностей России" и усилении давления, чтобы заставить ее начать переговоры. "Это реальный шанс, если мы думаем о завершении войны", — сказал источник.

Высокопоставленный украинский источник, комментируя визит Зеленского в США, сказал: "Это не было триумфом. Это не было катастрофой. Было бы наивно ожидать аплодисментов, которые мы получили два года назад".

Несколько европейских дипломатов, присутствовавших на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявили, что в тоне и содержании дискуссий о потенциальном урегулировании конфликта произошел ощутимый сдвиг. По их словам, украинские чиновники стали более открыты к обсуждению соглашения о прекращении огня, даже если российские войска останутся на территории Украины.

По словам дипломатов, новый украинский министр иностранных дел Андрей Сибиха во время своего первого визита в США на частных встречах с западными коллегами обсуждал потенциальные компромиссные решения и занял более прагматичную позицию по поводу возможных переговоров по принципу "земля в обмен на безопасность", чем его предшественник Дмитрий Кулеба.

"Мы все более открыто говорим о том, чем все закончится и от чего Украине придется отказаться, чтобы получить постоянную мирную договоренность. И это значительное изменение по сравнению с тем, что было еще полгода назад, когда подобные разговоры были запретными", — заявил один из западных дипломатов.

Неназванный украинский чиновник сообщил, что самое важное для Украины — это "правильные" гарантии безопасности. "Иначе это не положит конец войне, а лишь спровоцирует новую", — говорит он. Высокопоставленный западный чиновник заявил, что "земля за членство [в НАТО] — единственный выбор, и все это знают". "Никто не говорит об этом вслух… но это единственная стратегия на столе", — отметил собеседник.

Украинский чиновник сомневается, что Россия согласится на участие Украины в НАТО. "Все, что не дотягивает до полноправного членства, вряд ли будет достаточным, чтобы остановить военную агрессию Кремля. Даже если мы получим приглашение от НАТО, это ничего не будет значить. Это политическое решение", — считает он.

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