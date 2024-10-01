Израильские рейды против "Хезболлы", начавшиеся ночью, были ограниченными, и израильские военные продвинулись на небольшое расстояние за границу с Ливаном, сказал во вторник представитель службы безопасности Израиля, добавив, что прямых столкновений с боевиками "Хезболлы" не было.

По его словам, более крупная операция в Бейруте, который в последние дни не раз бомбила израильская авиация, не рассматривается.

ЦАХАЛ объявил, что операции в Ливане продолжатся, и военные стремятся завершить их как можно скорее. Военные официально подтвердили начало операции через несколько часов после того, как об этом объявили Соединенные Штаты.

ЦАХАЛ сообщил, что в операциях участвовала элитная 98-я дивизия, переброшенная на северный фронт две недели назад из Газы, где она уже несколько месяцев сражалась с ХАМАС.

В сообщении израильских военных говорится, что ВВС и артиллерия при поддержке наземных войск проводят "ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды" против "Хезболлы" в деревнях на юге Ливана.

Военные заявили, что действуют на основании "точных разведданных", нацеленных на позиции и инфраструктуру группировки на юге Ливана. "Эти цели расположены в деревнях вблизи границы и представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля", — говорится в сообщении.

В понедельник вечером военные объявили три района вдоль северной границы с Ливаном "закрытой военной зоной". А во вторник ЦАХАЛ призвали жителей 25 деревень на юге Ливана эвакуироваться.

"ЦАХАЛ не хочет, чтобы вы пострадали, и для вашей же безопасности вы должны немедленно эвакуироваться из своих домов. Каждый, кто находится рядом с членами "Хезболлы", их объектами и боевой техникой, подвергает свою жизнь опасности", — написал по-арабски представитель армии Авичай Адраи в соцсети X.

Глава "Хезболлы" по связям со СМИ Мохаммад Афиф вообще заявил, что израильские войска не входили в Ливан. Миротворческие силы ООН в Ливане во вторник также заявили, что на юге страны "нет наземного вторжения".

Во вторник Организация Объединенных Наций предостерегла Израиль от "крупномасштабного наземного вторжения". "В условиях, когда вооруженное противостояние между Израилем и "Хезболлой" усиливается, последствия для гражданского населения уже ужасны, — заявила пресс-секретарь отделения ООН по правам человека Лиз Тросселл. — Мы опасаемся, что широкомасштабное наземное вторжение Израиля в Ливан приведет лишь к еще большим страданиям".

Еще до начала наземного наступления в результате израильских ударов по Ливану всего за две недели погибло более 1000 человек, отметила Тросселл.

"Хезболла" ответила запусками ракет по целям в Израиле. По сообщениям СМИ, во вторник взрывы были слышны в Тель-Авиве. Группировка также утверждает, что нанесла удар по израильской военной базе вблизи города. В заявлении говорится, что "ракеты "Фади-4" были выпущены по базе "Глилот" подразделения военной разведки 8200 и штаб-квартире "Моссад", расположенной на окраине Тель-Авива.

"Хезболла" заявила, что она также нанесла артиллерийский удар по колонне израильских войск в Метуле на севере Израиля, а затем обстреляла ракетами "скопление вражеских солдат" в том же районе. По словам представителей группировки, израильские войска в Авивиме на севере Израиля также подверглись обстрелу.

Что теперь будет?

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Бейруте Хьюго Бачега, "Хезболла" — это и хорошо вооруженное ополчение, и политическое движение, имеющее представительство в парламенте, и общественное движение, пользующееся значительной поддержкой. Оно мощное и очень влиятельное. Ливанские власти практически не контролируют его действия, и многие в Ливане считают, что "Хезболла" больше заинтересована в защите своих собственных интересов и интересов своего главного сторонника — Ирана.

Корреспондент Би-би-си в Иерусалиме Джон Доннисон отмечает, что масштаб израильской операции пока не ясен. Она может ограничиться определенными районами, а не полномасштабным вторжением через всю границу. Неясно также, насколько глубоко израильские войска проникнут на ливанскую территорию. И, скорее всего, они столкнутся с решительным сопротивлением.

Ранее Израиль обнаружил сети туннелей, построенные "Хезболлой", которые были настолько разветвленными, что сотни бойцов могли проникнуть в Израиль в течение нескольких минут, напоминает глава ближневосточного бюро Би-би-си в Иерусалиме Джо Флото. И хотя за последние две недели ЦАХАЛ уничтожил руководство "Хезболлы" и значительную часть ее вооружения, уже понятно, что конфликт вряд ли закончится до того, как будет уничтожена военная техника, бункеры и туннели, подготовленные группировкой вблизи израильской границы.

Международный редактор Би-би-си Джереми Боуэн отмечает, что в Газе израильтяне тоже собирались уничтожить туннели ХАМАС, однако год спустя эта цель по-прежнему не достигнута. Израиль должен сосредоточиться на своей стратегической задаче — вернуть людей в свои дома на севере.

Но если в южном Ливане начнутся затяжные бои, то этого точно не произойдет. И это еще дальше отодвинет перспективу более широкого политического урегулирования на Ближнем Востоке — что, в конечном счете, является единственным способом обеспечить безопасность людей со всех сторон.

Многое будет зависеть от ответа Ирана, если таковой последует, считает Боуэн. Возможно, Иран решил, что на данный момент отвечать военным путем неразумно. Израиль может нанести ответный удар, к тому же США направляют в регион дополнительный авианосец с дополнительными войсками — в качестве сдерживающего фактора против Ирана. Так что Иран может ждать удобного случая, а значит, события в регионе могут развиваться медленнее, чем некоторые ожидают.

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