Состоявшиеся в Нью-Йорке дебаты кандидатов в вице-президенты США Тима Уолца и Джей Ди Вэнса прошли в уже забытой атмосфере взаимного уважения и детального обсуждения политических платформ. В отличие от дебатов Дональда Трампа сначала с Джо Байденом, а затем с Камалой Харрис, оба кандидата воздержались от личных атак друг на друга.

Дебаты кандидатов в вице-президенты — не самое важное событие предвыборного цикла, которое больше интересует политиков и журналистов, чем простых американцев. Но любое событие приобретает вес, когда исходы выборов остаются настолько непредсказуемыми.

Последние соцопросы показывают, что в ключевых колеблющихся штатах кандидаты идут ноздря в ноздрю. Формальное преимущество Харрис настолько невелико, что некоторые социологи называют его статической погрешностью.

Ключевые колеблющиеся штаты, чьи голоса могут решить исход выборов, особенно Висконсин и Мичиган , находятся на Среднем Западе, известном как сердце страны (Heartland). Это регион объединяет 12 штатов с населением около 70 млн человек, и политически он крайне разнообразен. В нем есть форпосты крайнего консерватизма и центры леволиберальной Америки.

Именно этот важнейший для исхода выборов регион представляют, формально и символически, оба кандидата в вице-президенты.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц — бывший школьный учитель и тренер футбольной команды. Ему 60 лет, значительную часть жизни он прожил в сельской местности и маленьких городах. В предвыборной кампании демократов его роль — убеждать белых избирателей из консервативных и сельских частей страны, которые не хотят голосовать за Трампа, но сомневаются и в Харрис, женщине ямайско-индийского происхождения из ультралиберной Калифорнии.

Младший сенатор от Огайо 40-летний Джеймс Дэвид Вэнс, предпочитающий инициалы Джей Ди, известен прежде всего как автор мемуаров Hillbilly Elegy (можно перевести как "Элегия деревенщины"). Это портрет его родного городка в Огайо как места, охваченного бедностью, насилием, наркотической зависимостью и тунеядством. Книга вышла в 2016 году и стала бестселлером. Многие либералы увидели в ней ответ на мучивший их в тот год вопрос: что их соотечественники нашли в Трампе? Но в политику Вэнс пришел уже как его сторонник и был избран сенатором в 2022 году от Республиканской партии.

Кому из них удалось убедительнее представить Средней Запад? Первые опросы говорят о том, что это была ничья: 42% зрителей телеканала CBS, который принимал дебаты, посчитали победителем Вэнса, 41% — Уолца.

Ряд независимых наблюдателей назвал выступление Вэнса более убедительным. В первую очередь у него получилось раз за разом возвращаться к теме нелегальной миграции, которая достигла рекордных показателей в правление Байдена. Он также много говорил об инфляции и проблемах в экономике. Это вопросы, в которых избиратели больше доверяют Трампу, чем Харрис. Но Трамп не сумел раскрыть эти темы — на дебатах он попал в расставленную Харрис ловушку и сравнивал, чьи митинги посещает больше людей.

Вэнс при этом не только защищал Трампа, но и в общих чертах представил критику экономической политики США последних десятилетий, которую развивает еще несколько молодых сенаторов-республиканцев, таких как Том Коттон и Джош Хоули. Они критикуют массовый перенос американских производств в Китай с его дешевой рабочей силой. Эти правые популисты во многих позициях солидарны с левыми и готовы критиковать политические элиты в целом — и демократов, и республиканцев. Их взлет в Республиканской партии даже привел к заигрыванию с профсоюзами, на которых консерваторы еще недавно смотрели как на врагов.

Вэнс показал пример самого успешного выступления кандидата-республиканца на дебатах в XXI веке, считает колумнист газеты The New York Times Росс Доутат, выступающий с консервативных позиций.

Единственный вопрос о внешней политике был связан с поддержкой Израиля в его борьбе против Ирана — это была главная тема дня. В этом вопросе особенных различий не было: оба кандидата поддерживают Израиль. Война России с Украиной не обсуждалась.

Уолц соглашался с наличием проблем, которые обозначал Вэнс, но предлагал другие решения для них. В некоторых вопросах ему помогал опыт: прежде чем стать губернатором, он 12 лет был конгрессменом и хорошо знает детали главных законодательных баталий. Например, когда обсуждались планы кандидатов в сфере здравоохранения, Вэнс представил несколько путанную критику существующей системы, известной как Obamacare. На что Уолц ответил, что был в Конгрессе США, когда эта система создавалась, и опроверг аргументы оппонента.

Кандидат от демократов также уверенно и активно говорил об абортах, это одна из самых сильных сторон кампании Харрис. Социологи говорят, что есть группы избирателей, особенно женщин, которым ближе платформа Трампа в области экономики и миграции, но их пугают разговоры о полном федеральном запрете абортов.

На дебатах с Харрис в ответ на этот вопрос Трамп не стал однозначно определять свою позицию. Вэнс до выдвижения в вице-президенты поддерживал полный запрет прерывания беременности, но после эта страница была удалена с его сайта.

Во вторник вечером Вэнс сказал, что вторая администрация Трампа не поддержит такой запрет. А Трамп в любимом жанре живого комментария трансляции затронул этот вопрос и написал, что наложит вето на запрет, если его примет Конгресс.

Звездным моментом Уолца на этих дебатах либеральные комментаторы посчитали обсуждении выборов 2020 года и штурма Капитолия сторонниками Трампа, требовавшими пересмотра результата выборов. Вэнс защищал Трампа — и ушел от ответа на прямой вопрос оппонента: проиграл ли тот выборы 2020 года?

За последние месяцы и Уолц, и Вэнс атаковали друг друга публично и придумывали обидные прозвища. Уолц называл своего республиканского оппонента "странным" или "чудаком" (weird), а Вэнс обвинял демократа в том, что тот соврал о своем участии в войне в Ираке. Ничего из этого не было упомянуто на дебатах. Наоборот, они подчеркивали, что одинаково видят целый ряд проблем, но расходятся в рецептах их решения.

В своем заключительном слове Вэнс сказал, что будет молиться за Уолца, если тот станет вице-президентом. За два часа они трижды пожали руки — за кулисами, в начале дебатов и после них. После окончания трансляции два политика отошли от микрофонов и некоторое время говорили, похлопывая друг друга по плечам и смеясь.

Разительный контраст с дебатами Трампа и Харрис можно списать на происхождение Уолца и Вэнса — все-таки Средний Запад известен своей подчеркнутой вежливостью. А еще это может говорить об их личных амбициях. Роль вице-президента в тени реального лидера, без серьезных полномочий и влияния на принятие решений, не стоит того, чтобы сжигать мосты. Особенно, если через четыре года и один месяц Америку ждут уже следующие выборы.

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