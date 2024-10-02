Против псковского политика, заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга, внесенного в реестр "иностранных агентов", возбудили дело об уклонении от обязанностей "иноагента". В этом году резко выросло число дел по этой статье, но Шлосберг — первый подозреваемый, который не покинул Россию.

Рано утром домой к Шлосбергу пришли с обыском в Пскове. Кадры с места первым публиковал пропагандистский канал RT. Он же первым сообщил об уголовном деле против политика.

В феврале этого года Шлосберга три раза штрафовали по административной статье об уклонении от исполнения обязанностей "иноагента". В июле ему также назначили штраф по статье о "дискредитации" российской армии за репост обращения Арнольда Шварценеггера к россиянам.

После обыска Шлосберга отвезли на допрос. С него политика отпустили в качестве подозреваемого, сообщила пресс-служба партии "Яблока".

О том, что у Шлосберга статус подозреваемого, сообщило и региональное управление Следственного комитета РФ. По версии следствия, политик после привлечения к ответственности по административной статье "повторно осуществил публичное распространение" материалов без плашки "иноагента". О каких именно материалах идет речь, не уточняется. Как утверждает RT, дело связано с тем, что Шлосберг опубликовал без плашки видео.

Это первое уголовное дело в отношении "иноагента" из числа тех, кто находится в России, сказала Би-би-си основатель Центра защиты прав СМИ Галина Арапова (она и центр также в реестре "иноагентов").

"То, что обыск у Шлосберга проводился с участием СОБРа, демонстрирует особую жесткость следствия в отношении "иноагентов", хотя статья об уклонении от обязанностей "иноагента" предусматривает до двух лет лишения свободы, то есть квалифицируется как преступление небольшой тяжести, — отметила Арапова. — Это подчеркивает политический характер дела и демонстративную жесткость властей по отношению к "иноагентам" и своим оппонентам".

Как рассказывала Би-би-си, в этом году резко увеличилось число уголовные дела против "иноагентов" за нарушение статьи 330.1 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до двух или до пяти лет — в зависимости от вменяемого "иностранному агенту" нарушения обязанностей.

До сих пор уголовные дела об уклонении от обязанностей заводили на "иноагентов", которые после начала полномасштабной войны в Украине покинули Россию. В их числе — певица Монеточка и рэпер Моргенштерн.

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