Второй Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил актера Алексея Панина к 6 годам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Панина стал его пост о взрыве на Керченском мосту в октябре 2022 года. "Не могу скрыть своей радости от того, что в путинский день рождения Украина раз***ала Крымский мост. Жаль только, что на те деньги, которые в него вбухали, можно было спасти тысячи больных детишек", — говорится в публикации в Telegram-канале актера, который сейчас скрыт.

Как отмечает "Медиазона", в суде выступили трое свидетелей обвинения. Первый из них — оперативник центра по борьбе с экстремизмом МВД РФ, который "проводил осмотр канала" Панина, второй — военный пенсионер, который участвовал в осмотре в качестве понятого, третий — 26-летний москвич, которому "позвонили из Следственного комитета и предложили дать комментарий по этой публикации".

Панин уехал из России еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину, артист неоднократно выступал с антивоенными заявлениями. Уголовное дело против него было возбуждено весной 2023 года.

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