Басманный суд Москвы заочно приговорил писателя и журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам колонии общего режима по делу о распространении "фейков" про российскую армию. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Поводом для возбуждения дела против Зыгаря стал его пост в Instagram об убийстве жителей Бучи. "Это город-спутник Киева, откуда ушли российские войска — и оставили повсюду трупы мирных жителей, многие из них со связанными за спиной руками. А выжившие рассказывают о массовых изнасилованиях", — говорится в публикации.

Судья сочла, что этот пост содержит "недостоверную" информацию, поскольку противоречит официальным заявлениям Минобороны РФ. Аргументы адвоката, что события в Буче расследовали представители ООН, подтвердившие гибель мирных жителей города в период оккупации, судья оставила без внимания.

На вынесение приговора ей понадобилось 13 минут, отмечает "Медиазона".

О возбуждении уголовного дела против Зыгаря стало известно в апреле, когда МВД РФ добавило его в базу розыска. Писатель живет за пределами России.

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