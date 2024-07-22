Верховный суд Татарстана приговорил журналистку издания "Idel.Реалии" (татарско-башкирская служба "Радио Свобода") Алсу Курмашеву к 6,5 годам колонии по делу о распространении "фейков" про российскую армию. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечает AP, приговор был вынесен в минувшую пятницу. "Медиазона" ранее писала, что процесс шел в закрытом режиме, а суд присвоил материалам дела гриф "секретно".

Курмашева с 1998 года жила в Праге, помимо российского у нее есть и американское гражданство. В мае 2023 года она прилетела в Казань, чтобы навестить больную мать. В Чехии у Курмашевой остались двое детей.

Журналистку задержали в начале июня прошлого года в аэропорту Казани, откуда она должна была вылететь домой. Против Курмашевой возбудили дело о неуведомлении властей РФ о наличии у нее американского гражданства, у женщины конфисковали оба паспорта, ей выдали подписку о невыезде. Приговор вынесли в октябре, назначив наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей (104 евро по сегодняшнему курсу).

Спустя неделю Курмашеву вновь задержали, ее обвинили в непредоставлении документов для включения в реестр "иноагентов". Суд отправил журналистку в СИЗО. О приговоре по этому делу не сообщалось.

Еще через полтора месяца, в декабре 2023 года, против Курмашевой возбудули уголовное дело о распространении "фейков" про российскую армию. Поводом для этого власти РФ сочли участие журналиста в редактировании книги "Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину", опубликованной в 2022 году.

Приговор по этому делу против Курмашевой вынесли в тот же день, что и репортеру The Wall Street Journal Эвану Гершковича. Журналиста приговорили к 16 годам колонии по обвинению в терроризме.

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