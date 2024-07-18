Хамовнический суд Москвы приговорил американца Майкла Трэвиса Лика к 13 годам колонии строгого режима, признав его виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, их незаконном хранении и приобретении.

Вторую обвиняемую по этому делу Веронику Грабанчук суд признал также виновной и назначил восемь лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба московских судов.

Лик был задержан в июне прошлого года. В Хамовническом суде тогда заявляли, что "экс-десантник и музыкант" обвиняется "в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей".

Мать Лика после его задержания говорила в интервью ABC News, что в молодости он служил в военно-воздушных силах США, а в Москве сотрудничал с местными рок-группами и преподавал английский язык.

В соцсетях Лика указано, что он работал с группами "Тараканы!", Louna и "Слот", а также играл в собственной группе под названием "Лови ночь", обращала внимание "Медиазона".

По утверждению телеканала НТВ, показавшего сюжет о задержании Лика, американец, который жил в России с 2010 года, якобы "подсаживал" своих молодых знакомых на наркотики, а потом якобы заставлял их делать "закладки". В итоге одна из знакомых американца была задержана с поличным и дала против него показания.

Признал ли Лик вину во вменяемом ему преступлении, в сообщении суда не уточняется. На видео с допроса американца, которое публиковали НТВ и "Известия", тот утверждал, что "никакой вины [на нем] нет". Грабанчук признала вину в полном объеме, пишет ТАСС.

В начале июля Останкинский суд Москвы приговорил к 12,5 годам колонии строгого режима гражданина США и РФ Роберта Вудлэнда, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. По версии следствия, 32-летний мужчина приобрел около 47 г мефедрона, расфасовал его по 49 пакетам и был задержан при попытке сделать закладку.

О задержании Вудлэнда стало известно в январе этого года. Как писали СМИ, он родился в Пермском крае, в возрасте двух лет был усыновлен парой из США, а спустя 27 лет нашел свою биологическую мать и переехал в Россию. Воссоединение Вудлэнда с матерью показывали в телепрограмме "Пусть говорят".

Как писало издание "59.ру", в письмах из СИЗО Вудлэнд уверял, что не совершал преступления, за которое его арестовали, а задержан он был "в западне, устроенной на улице".

Самым громким делом о наркотиках против гражданина США в России было дело профессиональной американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в августе 2022 года приговорили к девяти годам колонии.

Американку задержали в аэропорту Шереметьево и обвинили в контрабанде наркотиков. В ее сумке нашли 0,7 г гашишного масла для вейпа. Спортсменка объясняла, что употребляла его в медицинских целях, а картриджи случайно положила в сумку, потому что торопилась при сборах.

В декабре 2022 года Грайнер обменяли на осужденного в США за торговлю оружием россиянина Виктора Бута.

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