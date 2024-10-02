Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его публикация от 23 сентября, в которой рассказывалось об изменениях в политике конфиденциальности мессенджера, была неверно истолкована — платформа не начала, а продолжила передавать властям разных стран данные о пользователях в случае получения "правильно оформленного" юридического запроса. Соответствующий пост появился в Telegram-канале предпринимателя.

23 сентября Дуров сообщил, что платформа готова предоставлять властям данные о своих пользователях, если получит "обоснованный юридический запрос". "Чтобы в будущем сдерживать нарушителей от злоупотребления поисковыми механизмами Telegram, мы обновили правила использования и политику конфиденциальности, а также обеспечили их единообразие во всем мире. Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть переданы ответственным ведомствам", — написал тогда создатель мессенджера.

Сегодня Дуров уточнил, что его "предыдущий пост мог показаться объявлением о серьезном изменении в работе Telegram, но на самом деле мало что изменилось". По его словам, механизм передачи IP-адресов и телефонных номеров в ответ на "правильно оформленный и направленный по соответствующим каналам юридический запрос" существует в мессенджере с 2018 года. Дуров отметил, что с начала года платформа раскрыла данные, например, по почти 7000 запросам из Индии и более чем 200 запросам из Бразилии.

Основатель Telegram добавил, что в третьем квартале был зафиксирован рост числа подобных обращений, направленных властями стран ЕС. По словам предпринимателя, раньше европейские чиновники использовали для коммуникации с платформой неправильную "линию связи", хотя информация о ней "была общедоступна для всех, кто просматривал веб-сайт Telegram или искал в Google "адрес Telegram ЕС для правоохранительных органов" с начала 2024 года".

Как объясняет Дуров, на прошлой неделе мессенджер лишь "оптимизировал и уницифировал свою политику конфиденциальности в разных странах", чтобы "уменьшить путаницу". Журналисты, изучившие сентябрьское изменение в правилах Telegram, заметили, что раньше мессенджер был готов передать данные о пользователе только в том случае, если получит от какого-либо государства данные о подозрении человека в причастности к терроризму. Теперь формулировка изменена на "подозрение по делу о преступной деятельности, нарушающей Условия предоставления услуг Telegram". При этом платформа уточняет, что решение будет принято только по завершении дополнительного "юридического анализа", который она проведет самостоятельно.

"Мы всегда стремились соблюдать соответствующие местные законы, если они не противоречили нашим ценностям свободы и конфиденциальности. Telegram был создан для защиты активистов и простых людей от коррумпированных правительств и корпораций. Мы не позволяем преступникам злоупотреблять нашей платформой или избегать правосудия", — указал сегодня Дуров.

В конце августа Дуров был задержан в Париже. Французская прокуратура предъявила предпринимателю обвинения, связанные с недостаточной модерацией в Telegram и отказом сотрудничать с властями по расследованию преступлений, совершенных с помощью платформы. В частности, Дурову вменяют соучастие в торговле наркотиками и распространении детской порнографии. Основателя Telegram отпустили под залог в 5 млн евро и запретили покидать территорию Франции.

В середине сентября французские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Telegram начал сотрудничать по таким делам с властями Франции и других государств. В частности, речь идет о раскрытии данных группы, в которой обсуждались заказные убийства, и о пользователях, подозреваемых в преступлениях против несовершеннолетних.

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