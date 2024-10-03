Российские войска в ночь на 3 октября запустили по территории Украины 105 беспилотников типа "Шахед", сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным ВСУ, силы противовоздушной обороны сбили 78 дронов над Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областями.

Еще 23 дрона "локационно потеряны", один беспилотник улетел в сторону Беларуси.

В Киеве воздушная тревога продолжалась более 5,5 часов, сообщили в городской администрации. В Киеве и на подлете к городу сбиты около полутора десятков беспилотников. Обломки дронов упали в Деснянском районе украинской столицы. По данным главы военной администрации Сергея Попко, никто не пострадал, разрушений нет.

В Полтавской области обломки беспилотников повредили несколько строений в Лубенском и Кременчугском районах.

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