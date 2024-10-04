Fоtо: AP/Scanpix/LETA

Украина призвала Арбитражный суд в Гааге обязать Россию демонтировать Крымский мост. Об этом заявила представитель Украины Оксана Золотарева, выступившая на слушаниях в Гааге, передает "Укринформ".

По ее словам, Россия незаконно построила мост, и теперь должна его убрать, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом. "Демонтаж моста – это единственный способ восстановить проход для судов всех стран, которые использовали пролив в прошлом, и судов, которые будут использовать пролив в будущем", — заявила Золотарева.

Украина инициировала арбитражное производство против России в сентябре 2016 года. В 2020 году арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию, 23 сентября 2024 года начались слушания по существу.

В рамках этого дела Украина требует применить Конвенцию по морскому праву и привлечь Россию за ее нарушения, в том числе за незаконное строительство Крымского моста, соединяющего аннексированный Крым с Краснодарским краем.

BBC Russian Главная

В Бейруте прогремели мощные взрывы. Целью ударов мог быть брат убитого лидера «Х...

Евросоюз начинает крупнейшую торговую войну с Китаем из-за электромобилей. Как о...

Ураган «Хелен» унес жизни более 200 человек в США. Он стал самым смертоносным ур...

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь