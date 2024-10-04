Украина призвала Арбитражный суд в Гааге обязать Россию демонтировать Крымский мост. Об этом заявила представитель Украины Оксана Золотарева, выступившая на слушаниях в Гааге, передает "Укринформ".

По ее словам, Россия незаконно построила мост, и теперь должна его убрать, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом. "Демонтаж моста – это единственный способ восстановить проход для судов всех стран, которые использовали пролив в прошлом, и судов, которые будут использовать пролив в будущем", — заявила Золотарева.

Украина инициировала арбитражное производство против России в сентябре 2016 года. В 2020 году арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию, 23 сентября 2024 года начались слушания по существу.

В рамках этого дела Украина требует применить Конвенцию по морскому праву и привлечь Россию за ее нарушения, в том числе за незаконное строительство Крымского моста, соединяющего аннексированный Крым с Краснодарским краем.

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