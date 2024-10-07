Россиянин Виктор Бут, ранее приговоренный в США к 25 годам лишения свободы за участие в сговоре с целью продажи оружия леворадикальной колумбийской группировке РВСК, вернулся к международной торговле оружием. Ссылаясь на неназванный источник в европейских службах безопасности и другие собственные источники, газета The Wall Street Journal пишет, что Бут, прозванный "торговцем смертью", теперь пытается посредничать в продаже стрелкового оружия йеменским боевикам-хуситам, поддерживаемым Ираном.

"Когда в августе представители хуситов отправились в Москву, чтобы договориться о покупке автоматов Калашникова на 10 млн долларов, они встретили знакомое лицо: усатого Бута", — сообщает издание. Поставки, как ожидается, начнутся уже в октябре: АК-47 планируют привезти в порт Ходейда в Йемене под видом продовольствия. Как отмечает WSJ, в этот порт ранее прибыло несколько грузов зерна из России.

По данным газеты, речь не идет о продаже российских противокорабельных или противовоздушных ракет, которые могут представлять значительную угрозу для усилий американских военных по защите международного судоходства от атак хуситов в Суэцком канале и Красном море.

Бут в беседе с агентством РБК назвал эту публикацию в WSJ вбросом и обвинил издание в политической ангажированности и связях с ЦРУ. "Если мы посмотрим на заголовок статьи, а она подчеркнуто названа "Путинский торговец оружием", и, естественно, мы понимаем, что данный вброс был специально приурочен ко дню рождения нашего президента Владимира Путина", — заявил Бут, ныне являющийся депутатом законодательного собрания Ульяновской области.

На протяжении почти двух десятилетий Бут был одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире, продавая его в основном повстанческим группировкам и полевым командирам в Африке, Азии и Южной Америке. В 2008 году агенты американского Управления по борьбе с наркотиками под видом "колумбийских повстанцев" заманили Бута в Бангкок якобы для заключения сделки на поставку оружия. 6 марта того же года он был арестован полицией Таиланда и в середине ноября 2010 года выдан властям США. 5 апреля 2012 года федеральный суд в Нью-Йорке приговорил Виктора Бута к 25 годам лишения свободы.

8 декабря 2022 года Бута в аэропорту Абу-Даби обменяли на находившуюся в заключении в России баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер. За несколько месяцев до этого в багаже спортсменки, возвращавшейся из Нью-Йорка в РФ, где она выступала за екатеринбургский клуб УГМК, были обнаружены два электронных испарителя, наполненных маслом каннабиса. Грайнер приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей по статье о контрабанде и хранении наркотиков.

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