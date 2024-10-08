Ливанская исламистская группировка "Хезболла" обстреляла Хайфу. Газета The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что по городу на севере Израиля были выпущены более 100 ракет.

Запуски были произведены в два этапа. Израильские военные зафиксировали около 85 ракет в первой волне обстрела и еще 20 — во второй. Бóльшая часть ракет была перехвачена, отметили в ЦАХАЛ. Обломки нескольких ракет-перехватчиков упали на жилые дома в пригородах Хайфы.

חלונות מנופצים בכל הבניין | תיעוד: הנזק בפגיעה בקריית ים במטח הכבד ביותר לחיפה מאז תחילת המלחמה. צילום: אבי הירש pic.twitter.com/tuLUsoPerx — החדשות - N12 (@N12News) October 8, 2024

По данным израильской службы скорой помощи "Маген Давид", в результате атаки "Хезболлы" ранения получила 70-летняя женщина. Ее с осколочными ранениями доставили в больницу, жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Обстрел Хайфы, отмечают израильские СМИ, стал самым сильным с начала войны в секторе Газа в октябре прошлого года.

Ранее стало известно, что в результате удара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута был убит высокопоставленный член "Хезболлы", отвечавший за поставки оружия из Ирана.

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