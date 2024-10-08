Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в результате авиаудара по Бейруту был убит Сухейл Хусейн Хусейни, отвечавший в "Хезболле" за поставки оружия из Ливана. Об этом пишет газета The Times of Israel со ссылкой на заявление израильских военных.

"Хусейни сыграл решающую роль в поставках оружия между Ираном и "Хезболлой" и отвечал за распределение современного вооружения между подразделениями "Хезболлы", контролируя как транспортировку, так и распределение этого оружия", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

По данным израильских военных, Хусейни также "отвечал за составление бюджета и материально-техническое обеспечение наиболее важных проектов "Хизбаллы", включая координацию террористических атак против государства Израиль из Ливана и Сирии".

Израиль активизировал борьбу против исламистской группировки "Хезболла" в середине сентября после того, как в Ливане произошла серия взрывов пейджеров и раций, используемых движением для оперативной связи. Официально израильские власти отрицают свою причастность к атаке, жертвами которой по данным ливанских властей стали более 30 человек, но СМИ со ссылкой на источники пишут, что это была диверсия израильских спецслужб.

Вечером 27 сентября в результате удара по штабу "Хезболлы" в пригороде Бейрута был убит лидер движения Хасан Насралла, руководивший им более 30 лет. Вместе с Насраллой погибли несколько других высокопоставленных членов "Хезболлы" и генерал-майор иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан.

В конце сентября Израиль начал "ограниченную наземную операцию" в Ливане. При этом ЦАХАЛ продолжает наносить воздушные удары по объектам, которые он считает связанными с "Хезболлой".

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