Шесть жителей израильского города Хадера получили ножевые ранения в результате нападения, произошедшего сегодня около полудня. Об этом пишет газета The Times of Israel.

Все пострадавшие госпитализированы. Двое из них находятся в критическом состоянии, трое — в тяжелом. Израильская служба скорой помощи "Маген Давид" сообщила подробности о пяти раненых, это мужчины в возрасте от 50 до 70 лет.

Нападения произошли в четырех разных местах в центре города. Сообщается, что преступник пытался скрыться на мотоцикле.

По предварительным данным, нападавшего зовут Ахмад Джабарин. Ему 36 лет, он гражданин Израиля арабского происхождения.

Израильская полиция считает случившееся терактом. Правоохранители заявили, что подозреваемый был "нейтрализован", не приводя подробностей. В интернете распространилось видео, на котором полицейские предположительно стреляют в Джабарина, после чего задерживают его.

Теракт в Хадере — как минимум третий в Израиле за последние несколько дней. В воскресенье террорист напал на автовокзал в городе Беэр-Шева, убив одного и ранив десять человек. Вечером 1 октября двое вооруженных людей открыли стрельбу в Тель-Авиве, жертвами атаки стали шесть мирных жителей, еще девять получили ранения.

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