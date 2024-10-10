Вечером в среду российские военные нанесли удар баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одесской области, сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба

Повреждено гражданское судно под флагом Панамы — контейнеровоз "Шуй Спирит". Кулеба отметил, что это третье иностранное судно, поврежденное во время российских атак за последние четыре дня.

В результате удара шесть человек погибли в результате, еще 11 пострадали, сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.

Российские военные с 6 октября ежедневно атакуют ракетами и беспилотниками Одесскую область, в том числе портовую инфраструктуру региона. Местные власти сообщали, что среди пострадавших в результате атак есть иностранцы.

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