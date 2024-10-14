Нобелевскую премию по экономике за 2024 год получили Дарон Аджемоглу, Джеймс Робинсон и Саймон Джонсон. Ученые, работающие в США, прославились трудами о том, как и почему богатеют и развиваются страны, и почему прогресс и технологии где-то приводят к процветанию, а где-то уходят в песок.

"Они показали, насколько важны общественные институты для процветания страны. Общества, где не развит правопорядок, а власти эксплуатируют население, не развиваются и не меняются к лучшему. Исследования лауреатов помогают нам понять, почему", — отметила Шведская академия наук.

Экономическая премия завершает Нобелевскую неделю, которая традиционно проходит в начале октября.

Экономика — молодая наука, и в завещании Альфреда Нобеля ничего о ней не говорится. Соответствующая премия появилась только после того, как в 1968 году центральный банк Швеции пожертвовал Нобелевскому фонду крупную сумму денег в честь своего 300-летия.

Так что формально приз не является Нобелевской премией, но вручается на той же церемонии и тем же комитетом. Он включает денежное вознаграждение размером около 970 тысяч евро и золотую медаль особого дизайна.

Лауреата выбирает Шведская академия наук. Она руководствуется теми же правилами, что и при награждении выдающихся работ в других научных дисциплинах.

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