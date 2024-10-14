Депутат Европарламента от словацкой партии SMER Любош Блаха посетил в Москву, следует из Telegram-канала политика. Внимание на опубликованный там накануне четырехминутный ролик, в котором парламентарий гуляет по Красной площади, обратило издание Politico.

"Россия по-прежнему прекрасна, по-прежнему мудра и по-прежнему развита. Пожалуйста, давайте прекратим ненависть к России. Я приехал в Москву как друг России, потому что больше не могу смотреть на то, как на Западе растет русофобия. [...] Мне очень жаль за все эти воинственные, ненавистнические и буквально фашистские резолюции, которые Европарламент принимает против России. Мы славяне, никто не заставит нас ненавидеть Россию", — заявил Блаха. Он также выразил мнение, что "фашизм и война приходят с Запада, свобода и мир приходят с Востока".

На видео евродепутат возложил цветы к вечному огню у могилы неизвестного солдата в Александровском саду, а также к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову на Манежной площади. В качестве фоновой музыки для этого отрывка Блаха выбрал композицию российского певца Shaman, прославившегося на фоне полномасштабного вторжения в Украину благодаря "патриотическим" песням и участию в провластных митингах.

Блаха был избран депутатом Европарламента в июне этого года, до этого он 12 лет заседал в национальном парламенте. Словацкий политик, представляющий партию премьер-министра Роберта Фицо, известен своими пророссийскими взглядами, он также не раз публично выступал с позиций евроскептицизма. В 2022 году соцсеть Facebook заблокировала его профиль за распространение дезинформации.

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