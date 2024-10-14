Замоскворецкий суд в Москве отправил гражданина Франции, эксперта швейцарского "Центра гуманитарного диалога" Лорана Винатье (в России объявлен "иноагентом") на три года в колонию общего режима за сбор сведений в области военной деятельности России без добровольной регистрации в реестре "иностранных агентов". Он признал вину.

Обвинение просило назначить гражданину Франции три года и три месяца колонии общего режима, а защита в прениях — ограничиться штрафом в размере до 200 тыс. рублей.

Дело рассматривалось в особом порядке — без исследования и оценки доказательств, собранных по делу о нарушении правил деятельности "иностранного агента" в России, поскольку Винатье признал вину.

О том, что Винатье согласился с обвинениями, стало известно еще летом, сразу после его задержания и ареста.

Кроме того, Винатье в очередной раз напомнил, что признает вину и раскаивается в нарушении российского закона, выступая в прениях в суде накануне вынесения приговора, сообщала ранее "Медиазона" из зала суда.

По версии следствия, французский политолог в течение нескольких лет не предоставлял российским властям документы для добровольного включения в российский реестр "иноагентов" и при этом якобы незаконно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России.

Как сообщает "Медиазона", в обвинительном заключении сказано, что в апреле 2021 года и в августе 2022 года Винатье встречался с тремя россиянами и собирал сведения "о мобилизации, боевой подготовке войск" и политической обстановке, которые могут быть использованы против безопасности России.

Одного из своих собеседников Винатье, по версии обвинения, спрашивал о "размещении российских войск у границ Украины", а другому задавал вопросы о мобилизации, пишет "Медиазона". При этом в обвинительном заключении не говорится, с кем именно встречался француз.

Лоран Винатье был задержан 6 июня и на следующий день арестован Замоскворецким судом. Ему были предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание за непредоставление документов для включения в реестр "иностранных агентов" и касается людей, которые занимаются сбором сведений "в области военной, военно-технической деятельности", которые "при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации".

Президент Франции Эммануэль Макрон тогда назвал арест своего соотечественника частью кампании по дезинформации, проводимой Москвой.

Ст. 330.1 УК РФ применяется к тем, кто собирает не засекреченную информацию военной тематики, не объявив себя "иностранным агентом".

Первой обвиняемой по этой статье в декабре 2023 года стала Алсу Курмашева — редактор татаро-башкирской службы "Радио Свобода" (объявлено нежелательной в России организацией, а еще раньше "иноагентом"). В июле она была приговорена к 6,5 годам лишения свободы, а в августе ее освободили в рамках масштабного обмена заключенных между Россией и странами Запада.

Что известно о Лоране Винатье

На сайте Института Жака Делора Винатье представлен как эксперт по России и Центральной Азии, который свободно говорит по-русски.

По данным института, с 2014 года Винатье работает в женевском "Центре гуманитарного диалога" (Centre for Humanitarian Dialogue) как советник по организационной деятельности в Украине. На сайте "Центра гуманитарного диалога" сказано, что эта организация работает с 1999 года, ее цель — "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества" в таких странах, как Испания, Филиппины и Ливия.

У Винатье есть докторская степень в области политологии, полученная в Институте политических исследований в Париже, он специализировался на управлении конфликтами.

Винатье продолжал находиться в России после начала полномасштабного вторжения на Украину. В апреле 2022 года он, в частности, встречался с митрополитом Волоколамским Иларионом, следует из сообщения на сайте Московского патриархата.

Как сообщала "Медиазона" из зала суда, Винатье говорил, что давно связан с Россией. "Не боюсь сказать, что я влюбился в Россию. Это подтверждается моей личной жизнью, моя жена — русская, мои друзья русские. Я жил русской жизнью и до сих пор, даже последние четыре месяца живу русской атмосферой. Я прошу учесть жизнь моей семьи. Все, что я прошу, ваша честь, это справедливое и снисходительное решение", — рассказал он в суде.

Выступление в прениях он завершил отрывком из стихотворения Александра Пушкина "Если жизнь тебя обманет...":

Сердце в будущем живет;

Настоящее уныло:

Всё мгновенно, всё пройдет;

Что пройдет, то будет мило.

В июне 2024 года, уже после задержания Винатье, Минюст России внес его в реестр "иноагентов".

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