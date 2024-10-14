Совет ЕС ввел санкции в отношении пяти физических лиц и одного юрлица, ответственных, по мнению Брюсселя, за дестабилизацию в Молдове. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщили в совете.

"Молдова сталкивается с массированными прямыми попытками России дестабилизировать страну, а также с вызовами, возникающими в результате агрессивной войны РФ против Украины", - подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Это - прямая угроза суверенной стране, ее демократической жизни, ее пути в Европейский Союз", - добавил он.

Санкции против главы Гагаузии и организации "Евразия"

В перечень включена глава Гагаузской автономии в составе Молдовы Евгения Гуцул. По мнению Брюсселя, она "несет ответственность за продвижение сепаратизма" в регионе, пытаясь "свергнуть конституционный порядок и угрожая суверенитету и независимости Молдовы".

Ограничительные меры приняты также в отношении Михаила Влаха, заместителя Гуцул и советника по связям со СМИ, Юрия Кузнецова - замначальника управления внешних связей региона и Ильи Узуна, заместителя председателя исполкома и депутата Народного собрания Гагаузии.

Под санкции попала и базирующаяся в России некоммерческая организация "Евразия", целью которой является продвижение интересов РФ, в том числе в Молдове, а также ее гендир и учредитель Нелли Парутенко.

Активы указанных лиц в ЕС замораживаются, вводится запрет на прямое или косвенное предоставление им финансирования или экономических ресурсов Евросоюза. Фигурантам списка запрещен въезд в ЕС.

В Молдове готовятся к выборам президента

Ограничительные меры Брюсселя в рамках данного санкционного режима распространяются в общей сложности на 16 физических и 2 юридических лица.

В Молдове 20 октября пройдут выборы президента и референдум о евроинтеграции. Фавориты предвыборной гонки - президент Майя Санду, которая идет на второй срок, а также ее главный оппонент, поддержанный крупнейшей пророссийской оппозиционной Партией социалистов, экс-генпрокурор Александр Стояногло.

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