Европейский суд по правам человека вынес решение по искам физических и юридических лиц, опротестовавших их признание "иностранными агентами" на территории России. Вердикт опубликован на сайте ЕСПЧ.

Суд пришел к выводу, что российский закон об "иноагентах" и связанная с ним правоприменительная практика нарушают право на свободу мнений, право на свободу объединений и (в случае физических лиц) право на неприкосновенность частной жизни.

Всего ЕСПЧ рассмотрел жалобы 107 заявителей. Им присуждены компенсации ущерба, вызванного присуждением статуса "иноагента", и морального вреда. Также на российские власти возложена компенсация судебных издержек и уже выписанных штрафов за неисполнение обязанностей "иноагента".

Крупнейшую компенсацию, около 1 млн евро, получит "Радио Свобода", еще примерно 100 тысяч — общество "Мемориал". По 15 тысяч евро присудили, в частности, телеканалу "Дождь", изданию "Важные истории", основательнице The Bell Елизавете Осетинской и основательнице "Холода" Таисии Бекбулатовой, по 10 тысяч евро — нескольким журналистам "Проекта".

По ряду жалоб ЕСПЧ еще предстоит утвердить сумму компенсации. К ним относятся иски бывшего издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, главного редактора того же издания Сергея Смирнова, центра "Насилию.нет", изданий Bellingcat и The Insider.

Россия вышла из Европейской конвенции по правам человека в 2022 году. Власти РФ отказываются выполнять решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта того года.

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