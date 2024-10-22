Великобритания пообещала Украине новый кредит, чтобы поддержать отражение российской агрессии. Лондон панирует предоставить Киеву 2,26 млрд фунтов стерлингов (2,7 млрд евро) под залог прибыли от российских активов, замороженных после полномасштабного вторжения РФ в Украину, говорится в сообщении британского правительства.

Эта сумма является британской долей пакета в 50 млрд долларов для Украины, который был согласован странами "большой семерки". Новый британский кредит может быть использован для финансирования закупок систем ПВО, артиллерии и других вооружений.

Министр обороны Великобритании Джо Хили отметил, что выделяемый его страной кредит предназначен сугубо для военных целей и может быть использован для разработки дронов, способных преодолевать бóльшие расстояния, чем дальнобойные ракеты.

На вопрос о том, сможет ли Украина использовать эти деньги для закупки британских дальнобойных ракет Storm Shadow, Хили ответил: "Они весьма активно расширяют применение беспилотников все большей дальности. Они будут работать с нами по поводу того, как использовать эти деньги, и по поводу тех вооружений, в которых они наиболее сильно нуждаются".

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз подчеркнула, что британская поддержка украинцев, сражающихся за свободу против российской агрессии, непоколебима и будет продолжаться столько, сколько потребуется.

"Эти деньги в национальных интересах Британии, поскольку передовые линии нашей обороны — защиты нашей демократии и совместных ценностей — находятся в украинских траншеях. Безопасная и защищенная Украина — это безопасное и защищенное Соединенное Королевство", — пояснила Ривз.

Страны "большой семерки" на саммите в июне договорились предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов за счет процентов от замороженных российских активов. В G7 входят США, Канада, Великобритания, Италия, Япония, Франция и Германия. В работе саммита участвовали и представители Евросоюза.

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