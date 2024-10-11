Союзники по НАТО не должны бояться ядерных угроз, к которым прибегает Кремль в попытке ослабить военную помощь Украине со стороны Запада, полагает генеральный секретарь альянса Марк Рютте. "Нет, не стоит, да они и не обращают", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью британскому телеканалу Sky.

По словам Рютте, начинающиеся на следующей неделе ядерные учения стран НАТО продемонстрируют готовность альянса ответить на угрозы Кремля. "НАТО сильна. Мы можем противостоять любому противнику. У нас есть все необходимое, чтобы обеспечить безопасность НАТО, противостоять любой угрозе. И нас никогда не запугают не входящие в НАТО страны, которые пытаются нам угрожать. Это бесполезно, пусть он (Путин — прим. DW) лучше прекратит это делать", — подчеркнул генсек альянса.

"Очень важно, чтобы мы проверяли и укрепляли нашу оборону. Мы также ясно дали понять нашим противникам, что готовы ответить на любую угрозу", — добавил он.

10 октября Рютте встречался в Лондоне с британским премьер-министром Киром Стармером, а затем участвовал в переговорах между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским, который отправился в тур по Европе, чтобы еще раз представить свой "план победы", убедить Запад увеличить поставки вооружений его стране и разрешить Киеву бить вглубь РФ западными дальнобойными ракетами.

Президент РФ Владимир Путин уже предупредил, что разрешение Украине бить дальнобойными ракетами по России будет рассматриваться Москвой как прямое участие НАТО в российско-украинском конфликте. Поэтому он предложил скорректировать российскую ядерную доктрину, чтобы "агрессия" со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы расценивалась как совместная атака на Россию.

Ядерные угрозы в адрес НАТО раздаются и из уст заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, других представителей российских властей и пропагандистских СМИ. После того как Европарламент 19 сентября принял резолюцию, призывающую разрешить Украине наносить удары по РФ западными дальнобойными ракетами, председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что подлетное время межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" до Страсбурга, где расположен Европарламент, составляет 3 минуты 20 секунд.

На фоне нового витка ядерных угроз со стороны Москвы НАТО на следующей неделе начнет ежегодные ядерные учения Steadfast Noon ("Непоколебимый полдень"). Они пройдут под командованием Бельгии и Нидерландов, в них будут задействованы 2000 военнослужащих из 13 стран, восемь военных баз и 60 самолетов, способных нести ядерные боеголовки.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !