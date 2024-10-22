Депутаты Европарламента поддержали выделение Украине кредита под залог замороженных российских государственных активов. Этот кредит — часть совместных усилий "большой семерки" по помощи Киеву в отражении вторжения РФ.

За выделение кредита проголосовали 518 депутатов, 56 высказались против, еще 61 воздержался. "Украина продолжает сопротивляться российской агрессии, ее храбрые граждане борются не только за свое существование и свободу, но и защищают демократию, права человека, свободу и международное право для всех нас. Потребность в финансовой поддержке огромна и срочна", — заявила докладчик по соответствующему законопроекту, шведский евродепутат Карин Карлсбро.

Лидеры стран Евросоюза уже одобрили этот кредит, поэтому для вступления решения в силу необходимо лишь его формальное утверждение в Совете ЕС. Средства будут выплачены до конца 2025 года.

С инициативой предоставить Украине новый пакет помощи по этой модели ранее выступила Еврокомиссия. Предполагается, что партнеры по "большой семерке" суммарно выделят Киеву до 45 млрд евро. Кредит будет обеспечен доходами от замороженных российских активов. Подавляющее большинство из них (около 210 млрд евро) находится в Евросоюзе, поэтому именно на ЕС придется наибольшая часть кредита.

Реальная помощь, предоставленная Евросоюзом, может оказаться ниже запланированной. Ее итоговый объем зависит от того, сколько средств предоставят члены "большой семерки". Сегодня утром власти Великобритании анонсировали, что выделят Украине 2,7 млрд евро. Окончательное распределение финансовой нагрузки страны "большой семерки", как ожидается, согласуют до конца недели.

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