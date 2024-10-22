Президент Австрии Александр ван дер Беллен поручил сформировать новое правительство действующему канцлеру Карлу Нехаммеру, сообщает ORF.

Нехаммер — лидер правоцентристской Австрийской народной партии (ÖVP). На прошедших в конце сентября парламентских выборах она заняла второе место с 26,3% голосов, незначительно уступив ультраправой Партии свободы (FPÖ), которую поддержали 28,8% избирателей.

Ожидалось, что именно пророссийская и антимигрантская FPÖ сформирует новое правительство Австрии, однако, как пояснил глава государства, лидер партии Герберт Кикль не смог найти партнеров по коалиции. Издание Politico отмечает, что от сотрудничества с ультраправыми отказались все четыре партии, которые помимо нее прошли в парламент.

"Выборы — это не гонка, где побеждает пришедший первым. Если партия хочет править в одиночку, ей нужно больше 50% [мандатов], в противном случае ей нужно убедить возможных партнеров и президента… Партнеров, которые хотят работать вместе и доверять друг другу", — заявил ван дер Беллен.

В итоге новый кабинет министров сформирует Австрийская народная партия и занявшие третье место социал-демократы. Президент Австрии подчеркнул, что для стабильности правительства им необходимо найти третьего партнера — у ÖVP и SPÖ суммарно 92 мандата из 183 (то есть перевес всего в один голос).

Младшим партнером по коалиции может стать либо либеральная партия NEOS, либо партия "Зеленые". Последняя сейчас входить в правительство вместе с ÖVP.

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