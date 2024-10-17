Несколько депутатов из разных фракций бундестага добиваются запуска процедуры запрета правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD). "С сегодняшнего дня мы приглашаем всех коллег из демократических фракций присоединиться к нашей инициативе", — говорится в официальном предложении к немецкому парламенту инициировать такую процедуру.

Документ составили парламентарии Кармин Вегге из Социал-демократической партии, Марко Вандервиц из правоцентристского Христианско-демократического союза, Тилль Штеффен из партии "Зеленые", Мартина Реннер из Левой партии и Штефан Зайдлер из Ассоциации избирателей Южного Шлезвига. Они настаивают на том, чтобы вопрос, является ли AfD неконституционным политическим объединением, был рассмотрен в Федеральном конституционном суде в соответствии со статьей 21 Основного закона ФРГ.

Депутаты напоминают, что Федеральное ведомство по охране конституции классифицировало AfD как подозреваемую в правом экстремизме, а отдельные земельные объединения партии — как "определенно правоэкстремистские организации".

"В Германии демократия уже однажды была отменена демократическими средствами, и наш континент погрузился в руины", — заявила одна из подписанток обращения Кармен Вегге.

Процедуру запрета партии могут инициировать бундестаг, представительство федеральных земель бундесрат и федеральное правительство. Для того чтобы процедура была запущена парламентом, за это должны проголосовать большинство депутатов.

Очевидно, официально ходатайство о запрете AfD будет внесено в бундестаг не раньше середины ноября. "Мы будем собирать подписи сторонников по крайней мере в течение следующей недели, а затем внесем его на рассмотрение", — заявил один из авторов инициативы Марко Вандервиц в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland. По его словам, предложение не будет внесено на рассмотрение бундестага, пока оно не будет иметь шансов получить парламентское большинство.

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