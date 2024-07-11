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В Европарламенте сформирована ультраправая фракция "Европа суверенных наций", в которую войдут 25 депутатов из восьми стран. Учредительное собрание группы прошло накануне в Брюсселе, пишет Politico.

Учредителями фракции стали немецкая партия "Альтернатива для Германии" и польская "Конфедерация". К ним присоединились болгарское "Возрождение", французская "Реконкиста", словацкое "Республиканское движение", венгерский "Наш дом", литовский "Союз народа и справедливости" и чешская "Свобода и прямая демократия".

Мы объединились, потому что разделяем цель оказать значительное влияние на политическое будущее Европы посредством решительных действий и стратегического планирования. Мы выбираем этот путь не потому, что он легкий, а потому, что он необходим для реализации нашего общего видения сильной, единой и устремленной в будущее Европы Отечеств", — заявил сопредседатель группы Рене Ауст из "Альтернативы для Германии".

Как пишет Politico, новая фракция будет самой маленькой в Европарламенте и ее возможности повлиять на решения будут серьезно ограничены. Однако лидеры группы смогут участвовать в заседаниях коллегии глав фракций, на которых определяется повестка дня и решаются внутренние вопросы.

В конце июня о создании новой ультраправой фракции "Патриоты Европы" объявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Помимо его партии "Фидес", в объединение вошли французское "Национальное объединение", итальянская "Лига", испанская Vox, нидерландская "Партия за свободу" и другие. Фракция стала третьей по величине в новом созыве Европарламента с 84 депутатами.

Также в Европарламенте работает правая группа "Европейские консерваторы и реформисты" с 78 депутатами. Ее лидер — итальянский премьер-министр Джорджа Мелони. Существовавшая в прошлом созыве фракция "Идентичность и демократия" расформирована.

Первое заседание нового созыва Европарламента ожидается во вторник, 16 июля.

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