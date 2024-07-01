1 июля председательство в Совете Евросоюза перешло от Бельгии к Венгрии. На протяжении полугода Будапешт будет модерировать встречи на уровне министров, координировать работу этого органа с другими институтами ЕС и определять законодательные приоритеты.

Представляя программу действий на время своего председательства, Венгрия назвала основные приоритеты на ближайшие шесть месяцев. Среди них, например, повышение конкурентоспособности ЕС, усиление общей оборонной политики, борьба с незаконной миграцией, "решение демографических проблем" и разработка последовательной политики расширения ЕС, основанной на заслугах стран-кандидаток.

Часть программы посвящена европейским фермерам. "Важно рассматривать сельское хозяйство не как причину изменения климата, а как часть решения, вовлекая фермеров в принятие более устойчивых методов производства", — говорится на официальном сайте венгерского президентства, что недвусмысленно отсылает к прошедшим в начале года по всей Европе протестам фермеров. Одной из их причин было недовольство обязательствами, которые Брюссель налагает на отрасль ради достижения климатических целей.

"Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства является ключевым приоритетом для нахождения рационального баланса между стратегическими целями Европейского зеленого соглашения, стабилизацией сельскохозяйственных рынков и достойным уровнем жизни фермеров", — констатируется в программе.

В качестве девиза своего председательства Венгрия выбрала фразу Make Europe Great Again ("Сделаем Европу снова великой"). Она недвусмысленно отсылает к слогану Make America Great Again, который в своей предвыборной кампании использовал президент США Дональд Трамп.

Эта деталь — далеко не главный повод для опасения в других европейских столицах. Продолжающееся не первый год противостояние Брюсселя и Будапешта по вопросу верховенства права, открытая пророссийская позиция Венгрии по вторжению в Украину, теплые отношения с Китаем — все это заставляет Брюссель с подозрением относиться к ближайшему полугодию в Совете ЕС.

"Мы осознаем, что за нами будут очень внимательно следить, будем ли мы искренне сотрудничать с государствами-членами и институтами и будем ли мы честными посредниками", — заявил изданию Politico венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. Он подчеркнул, что внешняя политика Будапешта "прагматична" и "основана на венгерских и европейских интересах", а утверждения о близости к Москве и Пекину "безосновательны".

Как отмечают эксперты, европейское сообщество в каком-то смысле подготовилось к председательству Венгрии в Совете ЕС — ее предшественница, Бельгия, успела до конца своих полномочий принять несколько важных решений, утверждение которых могло затормозить правительство Орбана. Среди таковых — формальный старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой, очередной пакет санкций против России и выделение дополнительной поддержки Киеву.

"Это будет очень политическое председательство. Это не то председательство, где будет вестись законотворческая работа", — считает евродепутат от "зеленых" Гвендолин Дельбос-Корфилд. Она отметила, что к моменту, когда новый состав Еврокомиссии будет сформирован и предложит первые законодательные инициативы, полномочия Венгрии почти завершатся.

"Орбан будет использовать председательство, чтобы эксплуатировать свою международную репутацию... Я склонен думать, что в этот период не будет так много скандалов, потому что если вы просто натворите дел и уничтожите возможность влиять на вещи, это может иметь очень неприятные последствия", — предполагает директор Института политического капитала в Будапеште Петер Креко.

Председательство в Совете ЕС длится шесть месяцев и переходит от одной страны к другой в заранее определенном порядке. После Венгрии эти полномочия на полгода перейдут к Польше, затем к Дании.

Латвия была председательницей Совета ЕС однажды, в 2015 году. В следующий раз эти полномочия перейдут стране во втором семестре 2028 года.

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