Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань на саммит глав государств БРИКС, в котором в числе прочих принимают участие Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ранее Украина резко раскритиковала решение Гутерриша принять участие в казанском саммите, назвав его "наносящим урон репутации ООН". "Генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Но при этом он принял приглашение на саммит в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не помогает делу мира", — сказано в заявлении МИД Украины, опубликованном в соцсети Х.

Накануне визита официальный представитель Гутерриша Фархан Хак заявил, что генсек ООН в четверг намерен встретиться с Путиным, чтобы обсудить пути окончания войны в Украине. "Генсек подтвердит свою хорошо известную позицию в отношении войны в Украине и условий справедливого мира, основанного на уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН", — пояснил Хак.

Он также отметил, что посещение саммитов БРИКС для Гутерриша — это обычная практика и в прошлом он участвовал в таком же мероприятии в Южной Африке.

Генеральная Ассамблея ООН принимала несколько резолюций с осуждением российского вторжения в Украину.

Последний раз Гутерриш посещал Россию в апреле 2022 года, вскоре после начала полномасштабной войны. Тогда он провел переговоры с Путиным, а затем посетил Киев и встретился там с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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