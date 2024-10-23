Израиль заявил, что Хашем Сафиеддин, родственник и возможный преемник убитого лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, был убит в результате авиаудара в Ливане три недели назад.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила во вторник, что Сафиеддин, который, как ожидалось, возглавит группировку, был "уничтожен" в результате авиаудара по "главному штабу разведки" ливанской боевой группировки в южном пригороде Бейрута Дахия.

Сафиеддин руководил движением вместе с заместителем генерального секретаря Наимом Касемом после убийства Насраллы 27 сентября. Он входил в Совет джихада "Хезболлы" — орган, отвечающий за ее военные операции, — и был главой исполнительного совета, контролирующего финансовые и административные вопросы.

Израиль ранее заявил, что Сафиеддин, вероятно, был убит, но подтвердил его смерть только сейчас. В результате удара погиб еще один командир "Хезболлы", Али Хусейн Хазима.

По данным ЦАХАЛ, за последние 48 часов израильтяне уничтожили трех командиров "Хезболлы" и около 70 бойцов на юге страны. Группировка эти заявления пока не комментировала.

ЦАХАЛ подтвердил смерть Сафиеддина через несколько часов после завершения переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Администрация Джо Байдена пытается прекратить войну в Газе и добиться освобождения израильских заложников после убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

В преддверии встречи Госдепартамент США заявил, что появилась "возможность сдвинуть с мертвой точки" переговоры о прекращении огня. Но дипломаты утверждают, что шансов на возобновление переговоров немного, поскольку ультраправое правительство Нетаньяху продолжает наступление в Газе и усиливает давление на "Хезболлу" в Ливане.

Блинкен и Нетаньяху встречались в течение двух с половиной часов и обсудили усилия по прекращению конфликтов в Газе и Ливане, а также роль Ирана в регионе, говорится в заявлениях обеих сторон.

Госсекретарь США заявил, что Израилю пора воспользоваться своими военными победами. "Сейчас самое время превратить эти успехи в прочный стратегический успех, — сказал Блинкен журналистам перед отправкой в Саудовскую Аравию в рамках своего регионального турне. — Необходимо сосредоточиться на том, чтобы вернуть заложников домой, закончить эту войну и разработать четкий план дальнейших действий".

Блинкен сказал, что в настоящее время рассматриваются новые формулировки в попытке добиться свободы для заложников, удерживаемых в Газе, и положить конец войне.

Тем не менее, никаких признаков прекращения боевых действий пока не видно. ХАМАС заявляет, что не освободит десятки заложников, которых все еще удерживает, без обещания Израиля прекратить войну в Газе. Израиль не собирается прекращать боевые действия в Газе, пока ХАМАС не будет уничтожен, а в Ливане — пока "Хезболла" не перестанет представлять угрозу.

За несколько часов до прибытия Блинкена "Хезболла" выпустила несколько ракет и снарядов по северным и центральным районам Израиля, в том числе по Тель-Авиву и Хайфе. Группировка заявила, что ее целью стала разведывательная база "Глилот" к северу от Тель-Авива и военно-морская база в Хайфе. По данным ЦАХАЛ, в течение дня группировка выпустила по Израилю не менее 80 снарядов, убив одного израильского солдата и тяжело ранив еще троих.

Регион также ожидает возможного ответа Израиля на иранскую ракетную атаку три недели назад. Растут опасения, что ответный удар может спровоцировать дальнейшую эскалацию или взвинтить мировые цены на нефть.

Израиль пообещал "точный и смертоносный" ответ на иранский удар ракетами и беспилотниками, ставший, по словам Тегерана, ответом на убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в сентябре.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во вторник предупредил, что Тегеран "ответит таким же образом", если Израиль нападет на Исламскую республику. Арагчи заявил, что получил заверения от всех соседей Ирана, что "они не позволят использовать свое воздушное пространство против нас", добавив, что иранские войска "внимательно следят за деятельностью американских баз" в регионе.

Визит Блинкена состоялся через день после того, как посланник Белого дома Амос Хохштейн провел в Бейруте переговоры с ливанскими лидерами о дипломатических усилиях по прекращению конфликта между "Хезболлой" и Израилем. "Хезболла"" заявила, что не согласится на прекращение огня до тех пор, пока израильские войска не прекратят боевые действия в Газе.

Через несколько часов после этих переговоров израильские войска нанесли более десятка авиаударов по Бейруту и его пригородам, в результате которых, по данным ливанских медицинских служб, погибли 63 человека и 234 получили ранения. Израильские военные заявили, что их целью были склады оружия "Хезболлы", военно-морская база и другие объекты группировки в ливанской столице.

В среду Израиль распространил предупреждение об эвакуации на несколько центральных кварталов портового города Тир на юге Ливана, приказав жителям эвакуироваться из города на север.

Израильское наступление вынудило по меньшей мере 1,2 млн человек покинуть свои дома. Как сообщило ливанское правительство, его жертвами уже стали 2530 человек, в том числе по меньшей мере 63 за последние сутки.

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