Власти США получили доказательства того, что северокорейские военные находятся в России. Об этом, как пишет Reuters, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Есть доказательства того, что в России находятся войска КНДР. Что именно они делают? Остается только догадываться. Это то, что нам нужно выяснить", — сказал министр обороны США группе журналистов в Риме.

Остин заявил, что намерения северокорейских войск пока "неизвестны", пишет журналистка The Wall Street Journal Лара Селигман. Глава Пентагона отметил, что если войска КНДР собираются "участвовать в этой войне на стороне России, то это очень серьезный вопрос". "Вы видели, как КНДР поставляла оружие и боеприпасы России, и это следующий шаг", — сказал Остин.

США впервые официально подтвердили информацию о том, что военные Северной Кореи находятся в России.

Разведка Южной Кореи утверждает, что в октябре российские военные корабли доставили на восток РФ около 1500 северокорейских спецназовцев, а всего КНДР планирует отправить в Россию до 12 тысяч солдат, сообщила газета The Wall Street Journal 22 октября. В Кремле говорят, что сообщения об участии в войне северокорейцев "похожи на очередную информационную утку".

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, который в июне подписали лидеры двух стран, содержит секретный пункт и позволяет КНДР отправлять своих солдат на войну в Украине. Об этом The Wall Street Journal сообщил "бывший представитель российской разведки, проинформированный о деталях договора".

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