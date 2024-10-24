По меньшей мере пять человек погибли и 22 получили ранения в результате нападения на штаб-квартиру турецкой аэрокосмической компании Turkish Aerospace (TUSAŞ) в районе Анкары, сообщили власти.
"Число погибших в результате теракта выросло до пяти, общее число раненых составляет 22 человека, из них трое выписаны из больницы", — сказал в телеэфире глава МВД Турции Али Ерликая.
По его словам, с нападением, скорее всего, связана запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана.
Ранее Ерликая сказал, что двое нападавших — мужчина и женщина — были убиты.
Вечером в среду он пообещал поделиться подробной информацией и доказательствами после того, как власти идентифицируют нападавших.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в момент атаки находился в Казани на саммите БРИКС и проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, назвал случившееся "гнусным нападением".
"С первого момента теракта наши силы безопасности оперативно вмешались и нейтрализовали террористов. Наш народ должен знать, что грязные руки, протянувшиеся к Турции, обязательно будут сломаны. […] Наша борьба со всеми видами террористических угроз и сторонниками терроризма будет продолжаться", — написал он в соцсети X.
Как сообщали турецкие СМИ, нападавшие прибыли к предприятию во время пересменки охраны.
Они привели в действие взрывное устройство, после чего началась перестрелка.
Персонал штаб-квартиры TUSAŞ, которая является режимным объектом, пришлось срочно эвакуировать в убежища.
На кадрах с места событий были видны клубы дыма и сильный пожар.
На место были направлены пожарные и медицинские бригады, а также полиция и спецназ.
Сообщалось, что СМИ, которые показывали кадры с места происшествия в прямом эфире, позднее были вынуждены остановить трансляцию по требованию властей.
В соцсетях появились кадры, снятые камерами наблюдения внутри и снаружи здания, на которых можно было разглядеть лица нападавших.
Местные СМИ опубликовали фотографии оружия, обнаруженного после их убийства: автоматов, пистолетов, боеприпасов к ним и взрывчатки.
Мэр Анкары Мансур Явас сказал, что глубоко опечален нападением.
"Я желаю божьей милости нашим мученикам и скорейшего выздоровления раненым. Мы осуждаем терроризм. Примите мои соболезнования", — сказал мэр турецкой столицы.
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что провел разговор с Эрдоганом и заявил о поддержке Анкары со стороны альянса.
"Я только что говорил с президентом Эрдоганом о теракте в Анкаре. Мое послание было ясным: НАТО поддерживает Турцию", — написал Рютте в соцсети X.
Нападение осудили власти США, Германии и других стран.
Представители прокурдской Партии народного равенства и демократии (DEM) тоже осудили эту акцию, заявив, что она произошла как раз тогда, когда турецкое общество обсуждает возможность диалога с курдскими сепаратистами.
Компания Turkish Aerospace — ключевой игрок аэрокосмической отрасли Турции, она производит самолеты, вертолеты, беспилотники и космические спутники для коммерческого использования и военных нужд.
Штаб-квартира компании находится в городе Кахраманказан в 40 километрах к северу от Анкары.
Во время нападения глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн, генеральный директор TUSAŞ Мехмет Демироглу и другие официальные лица присутствовали на проходящей на этой неделе в Стамбуле военной выставке, где компания обещала представить новые модели вертолета, самолета и дрона.
Получив известие о нападении, делегация направилась в Анкару, сообщает агентство Anadolu.