Власти США объявили, что до конца 2024 года предоставят Украине кредит на 20 миллиардов долларов под залог российских активов, замороженных после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, сообщает Reuters.

Соответствующее соглашение подписали министр финансов США Джанет Йеллен и министр финансов Украины Сергей Марченко. Президент США Джо Байден в своем заявлении сказал, что "Украина сможет получить необходимую ей помощь уже сейчас, не обременяя налогоплательщиков [США]".

Как сообщили в Совете национальной безопасности Белого дома, половину кредитных средств — 10 млрд долларов — планируют направить на военную помощь, что потребует одобрения конгресса. Чтобы выделить оставшиеся 10 млрд на экономическую поддержку, не понадобится одобрение конгресса, сообщил представитель Совета национальной безопасности.

"В любом случае, США предоставят Украине 20 млрд долларов в рамках этих усилий, независимо от того, будут ли они разделены между экономической и военной поддержкой или полностью предоставлены в виде экономической помощи", — сказал представитель Совета национальной безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении поблагодарил Байдена и Йеллен, отметив, что решение властей США — "значительный шаг в поддержку борьбы Украины за свободу и привлечение России к ответственности".

Посольство РФ в Вашингтоне, в свою очередь, назвало решение США незаконным. "Даже обывателю понятно, что по-настоящему "знаменательным" в данном случае можно назвать возведенное здесь в ранг государственной политики воровство", — заявили в дипмиссии.

Кредит США станет частью кредита на 50 млрд долларов, который ранее согласовали страны "Большой семерки". Как отмечает Reuters, Евросоюз пообещал выделить 20 млрд долларов, а оставшиеся 10 миллиардов разделят между собой союзники по G7 — Великобритания, Япония и Канада.

Европейский совет сообщил 23 октября, что одобрил кредит Украине в размере до 35 млрд евро, который будет обеспечен за счет доходов от замороженных российских активов. Ожидается, что кредит будет предоставлен до конца 2024 года, а максимальный срок погашения составит 45 лет.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году страны Запада заморозили более государственные российские активы на сумму около 300 млрд евро. Бóльшая часть средств хранится в Европе. Ранее в 2024 году Евросоюз начал перечислять Украине прибыль от использования этих активов.

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