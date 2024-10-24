Власти Франции направят 100 млн евро на помощь правительству Ливана и местным жителям, покинувшим свои дома из-за войны "Хезболлы" и Израиля. Об этом французский президент Эмманюэль Макрон объявил на международной конференции в Париже.

Как пояснил Макрон, цель форума, на который прибыли делегации из 70 стран и организаций, — собрать 500 млн евро на помощь Ливану. Эти деньги направят на поддержку беженцев и снижение социальной напряженности в ближневосточной стране, некогда бывшей французским протекторатом.

Президент Франции также призвал исламистское движение "Хезболла", признанное во многих странах террористическим, прекратить любые "провокации" и атаки на Израиль, а власти еврейского государства — пойти на прекращение огня в южном Ливане и секторе Газа, где армия обороны Израиля уже больше года воюет с группировкой ХАМАС. По мнению Макрона, "Израиль знает, что его военные успехи не ведут к победе".

Как отмечает Politico, после атаки боевиков ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года, унесшего жизни около 1200 человек, и начала ответной военной операции в секторе Газа ближневосточную политику Макрона можно описать как "зигзагообразную". Из-за своих заявлений французский лидер даже вступил в заочную полемику с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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