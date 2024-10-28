Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал провести расследование нарушений и предполагаемого вмешательства в избирательный процесс, выявленных в ходе парламентских выборов в Грузии.

"Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей о необходимости всесторонней проверки", — заявил Блинкен. Он сослался на отчеты международных и грузинских наблюдателей, свидетельствовавших о подкупах голосов избирателей и их запугивании.

Ранее о необходимости провести "быстрое, прозрачное и независимое расследование" нарушений в ходе грузинских выборов заявили в Евросоюзе. "Нарушения необходимо прояснить и устранить. Этот шаг нужен для восстановления доверия к избирательному процессу", — отметили Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В заявлении подчеркивается, что последние месяцы народ Грузии "продемонстрировал свою приверженность демократическим ценностям и пути своей страны в ЕС". Глава Европейского совета Шарль Мишель намерен включить вопрос о Грузии в повестку дня неформального саммита ЕС в Будапеште в начале ноября.

ЦИК Грузии объявил победителем выборов правящую партию "Грузинская мечта". Согласно официальным результатам голосования, она набрала 54,08% голосов, тогда как прозападный оппозиционный альянс —37,58%.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что она не признает итоги парламентских выборов, указав на многочисленные нарушения, к которым, по ее мнению, причастна Россия. "Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, одной из новых форм гибридной войны, совершенной против нашего народа и нашей страны", — убеждена Зурабишвили. Она призвала людей выйти 28 октября на массовые протесты в Тбилиси.

Оппозиционные партии Грузии отказались признать результаты парламентских выборов, прошедших 26 октября. Кроме того, оппозиционные политические силы, преодолевшие порог в 5%, отказались работать в новом парламенте и анонсировали акции протеста после внутренних переговоров.

Международные наблюдатели выразили обеспокоенность нарушениями на выборах в Грузии. Эксперты фиксировали случаи запугивания избирателей, давления на госслужащих, насилия в отношении наблюдателей, подкупа голосов, многократного голосования и вброса бюллетеней, сообщили в ОБСЕ. День выборов в целом был хорошо организован, однако характеризовался напряженной обстановкой, пояснил глава миссии ОБСЕ Паскаль Ализар.

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