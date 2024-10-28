В воскресенье в Болгарии прошли уже седьмые за три года парламентские выборы. Победу на них одержал правоцентристский блок партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ — СДС), набравший 26,4% голосов.

На втором месте либерально-консервативный блок партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария" (ПП — ДБ), которых поддержали около 14,2% пришедших на участки избирателей. Еще 13,4% получила пророссийская националистическая партия "Возрождение". Всего в парламент, по предварительным данным, прошли девять партий.

Как отмечает Financial Times, результат ГЕРБ — СДС почти не отличается от показателей нескольких предыдущих выборов. По итогам тех голосований блок не смог сформировать долгосрочную коалицию в парламенте и, как следствие, стабильное правительство страны.

В то же время лидер альянса, бывший премьер-министр Бойко Борисов заявил, что "взял на себя обязательство сформировать коалицию". После предыдущих выборов он не делал таких заявлений сразу после оглашения итогов голосования.

По болгарским законам, президент страны Румен Радев предложит Борисову сформировать коалицию. Если переговоры не увенчаются успехом, у него есть еще две попытки дать такой же мандат лидерам других партий.

И блок ГЕРБ — СДС, и объединение ПП — ДБ исключают сотрудничество с националистическим "Возрождением", что может усложнить поиски партнеров по коалиции. По данным аналитиков, союза двух крупнейших избирательных блоков для формирования правительства будет недостаточно.

При этом, считают эксперты, Борисов не пойдет на союз с либералами, социалистами и также прошедшими в парламент партиями турецкого меньшинства. "[Он] может потерять слишком много. Весь его имидж был построен на критике и осуждении социалистического прошлого [Болгарии] и тех, кто из него вышел", — объясняет Горан Георгиев из Софийского центра изучения демократии (CSD). Лидер ПП Кирилл Петков также публично отказался от сотрудничества с ГЕРБ — СДС.

Политический кризис в Болгарии продолжается с 2021 года, когда истек срок полномочий парламента, избранного в 2017 году. С тех пор выборы в стране проводятся раз в несколько месяцев и не приводят к формированию стабильного правительства. Это, в свою очередь, задерживает проведение в Болгарии реформ, необходимых для ее вхождения в еврозону и полноценного присоединения к Шенгенскому соглашению.

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