Выступавший на митинге Дональда Трампа в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке комик Тони Хинчклифф назвал входящий в состав США Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора", вызвав яростную реакцию и у республиканцев, и у демократов.

В своем выступлении Хинчклифф, известный под псевдонимом Kill Tony, сказал: "Происходит много всего. Не знаю, знаете ли вы об этом, но прямо сейчас посреди океана буквально плавает остров мусора. Кажется, он называется Пуэрто-Рико".

Кроме реплики о Пуэрто-Рико, он также отпустил несколько шуток, основанных на расистских стереотипах, и заявил, что латиноамериканцы "любят делать детей".

Все это произошло вскоре после того, как рэпер пуэрториканского происхождения, один из самых известных латиноамериканцев в мире шоу-бизнеса Bad Bunny поддержал кандидатуру Харрис на пост президента.

Советник Трампа дистанцировался от шутки о Пуэрто-Рико, ее также осудила соперница Трампа от Демократической партии Камала Харрис. Сама она стала мишенью другого оратора, выступившего перед Трампом.

Двое республиканцев от Флориды, где проживает значительное число выходцев из Пуэрто-Рико, были среди тех, кто раскритиковал шутку, присоединившись таким образом к демократам.

Конгрессвумен Мария Эльвира Салазар заявила, что ей "отвратителен" "расистский комментарий". По ее словам, он "не отражает ценности Республиканской партии". Салазар также напомнила о тысячах пуэрториканцев, которые служили в американской армии.

Сенатор США Рик Скотт написал в X: "Шутка провалилась не просто так. Она несмешная и неправдивая". И добавил, что "пуэрториканцы — замечательные люди и замечательные американцы".

Пуэрто-Рико — островная территория США в Карибском море. Его жители не могут голосовать на президентских выборах в США, но в стране есть большая пуэрториканская диаспора, представители которой имеют право голоса.

Другие ораторы на митинге Трампа также добавили масла в огонь своими репликами. Дэвид Рем, друг детства Трампа, назвал Харрис "дьяволом" и "антихристом", а бывший адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что кандидат от Демократической партии была "на стороне террористов" в войне в конфликте в Газе (Харрис соответствующих заявлений никогда не делала).

Несмотря на то, что больше всего внимания досталось именно репликам приглашенных спикеров, Трамп не стал отказываться от объявления о планах ввести налоговые льготы для тех, кто заботится о родителях или близких. Он также говорил о планах массовой депортации нелегальных мигрантов, чтобы "спасти" места, которые были "захвачены и покорены" "злобными и кровожадными преступниками".

Штаб Камалы Харрис назвал язык выступивших на митинге Трампа "разделяющим и унизительным".

Ранее в воскресенье кандидатка от демократов представила меры помощи жителям Пуэрто-Рико, заручившись поддержкой Bad Bunny и певицы Дженнифер Лопес, родители которой — пуэрториканцы. Ее поддержали и многие известные представители шоу-бизнеса.

"Вот что они о нас думают", — сказал, имея в виду республиканцев и шутку Хинчклиффа, пуэрториканский певец Рики Мартин и призвал своих поклонников голосовать за Харрис.

По данным исследовательского центра Pew Research, право голоса на этих выборах в США есть примерно у 36 млн испаноязычных избирателей. В целом большая их часть голосует за демократов, но республиканцы отбирают у них все больше поддержки.

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