Президент Украины Владимир Зеленский в одном из секретных пунктов "плана победы", представленного странам Запада в сентябре-октябре, запросил у союзников крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, об этом говорится в тайном приложении пункта плана, известного как "Сдерживание". Собеседник NYT назвал требование Зеленского "абсолютно невыполнимым".

Дальность полета ракет Tomahawk превышает 2400 км. Это в семь раз больше, чем у ракет ATACMS, которые США предоставили Украине в 2024 году.

Зеленский в сентябре-октябре представил свой "план победы" союзникам в США и странах Европы, а также жителям Украины. Среди пунктов плана — приглашение Украины в НАТО, усиление ВСУ, "неядерное сдерживание" России и снятие запрета на удары западными ракетами по целям в РФ.

Власти США посчитали план Зеленского "провальной затеей", заявил изданию The Economist высокопоставленный украинский чиновник. Американские чиновники заявили The New York Times, что план нереалистичен и почти полностью зависит от западной помощи. Ни одна из крупных стран не поддержала приглашение Украины в НАТО до окончания войны, а также не согласилась разрешить Украине наносить западными ракетами удары по военным объектам в России.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !