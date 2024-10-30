Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в интервью европейским СМИ, что Киев в секретном приложении к "плану победы" запросил у стран Запада дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк" для сдерживания России.

Во время беседы с журналистами президент Украины упрекнул США в том, что информация об этом секретном запросе попала в СМИ.

"Вы видите, что происходит сейчас в медиа: они говорят, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как "Томагавк" и тому подобное. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального", — заявил президент Украины.

О том, что Зеленский в секретном приложении к "плану победы" попросил у союзников ракеты "Томагавк", накануне сообщила газета The New York Times, сославшись на информацию источников. Высокопоставленный американский чиновник заявил изданию, что это "абсолютно невыполнимое" требование.

"План победы", представленный Зеленским в сентябре-октябре, предполагает приглашение Украины в НАТО, поддержку ее Вооруженных сил со стороны Запада, "неядерное сдерживание" России и снятие запрета на удары западными ракетами по целям в РФ. Союзники Украины не поддержали приглашение Украины в НАТО, пока идет война, как и удары западным оружием по целям в России.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !