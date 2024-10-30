В последние недели в новостях все чаще появляются сообщения о расстрелах украинских военнопленных российской армией непосредственно на поле боя. Нередко они сопровождаются видео.

Об убийствах пленных говорят как OSINT-группы, так и украинские власти — по их данным, с начала полномасштабного вторжения во время сдачи в плен погибло более ста украинских военных. Мониторинговые группы предполагают, что на самом деле это число может быть гораздо больше.

Министерство обороны России такие обвинения чаще всего игнорирует. И в то же время само периодически обвиняет ВСУ в убийствах российских военнопленных и гражданских лиц.

Убийства пленных совершались в ходе большинства войн на протяжении всей истории человечества и были обусловлены разными мотивами. Впрочем, уже более ста лет, прошедших со времен Второй Гаагской конференции 1907 года, такие действия считаются военными преступлениями и нарушениями международного гуманитарного права.

Что известно об убийствах пленных на российско-украинской войне и почему сообщений о таких случаях в последние месяцы становится все больше?

Убийства украинских пленных с 2014 года

Случаи убийств украинских военнопленных фиксировались с самого начала российского вторжения в Украину в 2014 году (в том числе и участниками пророссийских прокси-формирований самопровозглашенных ДНР и ЛНР).

Например, Управление верховного комиссара ООН сообщало о расстрелянных украинских пленных и раненых после боев под Иловайском в августе 2014 года. Также есть свидетельства очевидцев расстрела пленного защитника Донецкого аэропорта Игоря Брановицкого полевым командиром ДНР, россиянином Арсением Павловым (известным как "Моторола") в январе 2015 года.

С началом полномасштабного российского вторжения таких случаев стало в разы больше. "Радио Свобода" опубликовало полученные от украинских правоохранителей перехваты телефонных разговоров, вероятно, российских десантников, которые в марте 2022 года находились в районе Бучи. Би-би-си не проводила верификацию подлинности этих материалов.

На этих записях россияне, якобы, говорили, что не берут в плен никого — ни гражданских, ни военных. "Мы пленных не берем. То есть в живых никого не оставляем…", — говорит человек, обозначенный как Леонид, боец ​​234-го десантно-штурмового полка из Пскова.

А другой вероятный российский военный Сергей из 656-го полка оперативного назначения Росгвардии так объяснял, почему они не взяли в плен и расстреляли трех мужчин в Буче: "Они просто так вышли жестко, что могли посчитать, сколько у нас минометов, сколько машин. Даже если мы их возьмем в плен, то их надо содержать, кормить. А у нас и еды-то не так много, понимаешь?"

Как говорили украинские власти (и подтверждали западные СМИ), в Буче российские десантники, в частности, расстреляли пленных бойцов сил территориальной обороны.

Со временем свидетельств убийств украинских пленных становилось больше, некоторые из них были крайне жестокими. Несколько таких видео были явно сняты самими российскими военными — как в случае с обезглавливанием украинского военного или расстрелом пленного Александра Мациевского после его слов "Слава Украине!". А 17 сентября в соцсетях появилось видео, на котором украинского военного ​​с завязанными скотчем руками убивают мечом.

Обвинения со стороны России

Российская сторона также обвиняет ВСУ в убийствах российских военнопленных.

Самым известным таким случаем является гибель по меньшей мере одиннадцати российских военных в селе Макеевка в Луганской области в ноябре 2022 года. На видео, снятом украинскими военными, видно, как россияне сдаются и ложатся на землю, но один из них начинает стрелять в украинских солдат, после чего те тоже открывают огонь.

Следственный комитет России назвал это "массовым расстрелом представителями Украины пленных российских военнослужащих" и начал следствие по делу о "жестоком обращении с военнопленными и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов".

Украинские власти заявили о собственном расследовании ситуации, а советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что это российская пропаганда, направленная на международные организации. "Если вы имитируете сдачу в плен или кто-то сдается, а кто-то не хочет и начинает убивать наших военных, они имеют право открыть огонь на поражение. Это юридически мотивировано. Здесь нет никакого нарушения правил ведения войны", — настаивал он.

Впоследствии Россия озвучивала еще несколько аналогичных обвинений в "вопиющих военных преступлениях киевского режима".

Что касается свидетельств о расстрелах со стороны российских военных, то Минобороны России их либо игнорирует, либо отвергает. "Представители российских властей и Минобороны только в исключительных случаях комментируют обвинения в адрес России в совершении военных преступлений или в нарушении Женевской конвенции. Также крайне маловероятно, что об этом официальных представителей спрашивал кто-то из представителей российских СМИ", — отмечает журналист-расследователь Би-би-си Ольга Ившина.

В феврале 2024 года Владимир Путин в очередной раз заявлял, что Россия всегда придерживалась международных правовых документов и конвенций в обращении с военнопленными, которые содержатся "достойно".

Участились ли убийства пленных

В начале октября Офис генпрокурора Украины заявил о самом массовом известном случае — по его данным, возле города Покровск Донецкой области расстреляли сразу 16 украинских военнопленных. На черно-белых кадрах, которые сняты с дрона, находящегося довольно высоко в небе, видны силуэты людей, выходящих из лесополосы и строящихся в шеренгу. Затем, судя по всему, по ним открывают огонь.

По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, в общей сложности известно о более чем сотне украинских солдат, которых российские военные убили во время сдачи в плен. Схожие данные называет и Офис генерального прокурора Украины — 4 октября начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрий Белоусов сообщил о 93 украинских военнопленных, убитых на поле боя.

Но с тех пор произошло еще несколько расстрелов – например, украинская мониторинговая группа DeepState сообщила об убийстве девяти украинских операторов дронов в Курской области, а Офис генпрокурора написал об убийстве четырех нацгвардейцев и двух бойцов ВСУ возле Селидово.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в недавнем отчете называет меньшие цифры убитых украинских военнопленных: 42 человека с 24 февраля 2022 года.

"Те публичные случаи, о которых все читали и видели, — это небольшая часть того, что делают россияне. Ведь есть и непубличные случаи, о которых никто не знает. Есть и те случаи, о которых не говорят", — сказал в разговоре с Би-би-си один из основателей DeepState Роман Погорелый.

Он также отмечает, что, россияне, судя по всему, стали чаще расстреливать пленных на поле боя.

Эту тенденцию подтверждает и Юрий Белоусов, по словам которого 80% случаев убийств украинских пленных зафиксировано в 2024 году. Хотя эта тенденция стала заметной еще с ноября 2023 года, когда "произошли изменения в отношении военнослужащих РФ к нашим военнопленным в худшую сторону".

Погорелый предполагает, что увеличение количества убийств может быть связано с тем, какие именно подразделения армии РФ действуют на фронте: "Часто такие случаи происходят со сформированными из бывших заключенных подразделениями "Шторм-Z", которые отличались жестокостью". Но добавляет: "В то же время, убивает пленных и, например, российская 155-я бригада морской пехоты. А это полностью регулярное подразделение армии РФ".

Именно с этой бригадой связывают недавний расстрел девяти операторов дронов в Курской области, а также демонстрацию отрезанной головы, вероятно, украинского военного возле КПП "Колотиловка" в Белгородской области.

Есть ли приказ убивать пленных?

И российские, и украинские военные отрицают как саму возможность убийств военнопленных, так и существование каких-либо возможных приказов об этом.

Один из российских военнослужащих, который сейчас находится в отпуске, на вопрос Би-би-си о расстрелах пленных российской армией сначала уточнил, не идет ли речь о расстрелах именно пленных представителей Русского добровольческого корпуса (РДК), воюющего на стороне Украины.

Получив отрицательный ответ, он сказал: "Я такую дичь (расстрелы пленных — прим. ред.) не поддерживаю. Потому что потом наших убьют".

А на вопрос, нет ли установки от российского командования убивать пленных, ответил: "Да нет, конечно. Чем тогда мы будем отличаться от "отморозков"? Ничем".

В то же время, украинский военный, с которым пообщалась Би-би-си и который участвовал в штурмовых действиях, предположил, что единичные случаи убийства россиян, которые сдаются в плен, могли бы быть в ситуациях, когда боевая обстановка очень изменчива и вести с собой пленного нет возможности.

Однако, добавил он, в его практике такого не было и у украинских военных есть установка как можно больше пополнять "обменный фонд" российскими пленными.

"Почему российские военные это делают? Потому что могут. Есть ли разница — был приказ или это инициатива снизу? И так, и так бывает", — говорит в разговоре с Би-би-си Алексей Барановский, доброволец легиона "Свобода России", еще одного подразделения, сформированного из россиян, воюющих на стороне Украины.

Пресс-офицер 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Дина Вонг недавно в эфире украинского телевидения заявила, что россияне получили "прямой приказ не брать в плен украинских военных" в Курской области. Она не уточнила, из каких источников была получена такая информация.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обращает внимание на призывы убивать украинских пленных, исходящие от российских политиков: "Публичные лица в РФ открыто призывали к бесчеловечному обращению и даже казням украинских военнопленных, часто используя антигуманные термины в публичном дискурсе и через государственные СМИ".

29 октября, после атаки беспилотников на "Российский университет спецназа" в чеченском городе Гудермес, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обратился к своим командирам на передовой, чтобы те мстили украинским военным. "Я сегодня дал поручение всем командирам, которые находятся на передовой: не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100%", — цитируют его слова российские СМИ.

Что именно "отдал командирам" Кадыров — приказ, поручение или другое распоряжение — глава Чечни не уточнил. Формально он не является командиром полка "Ахмат" или какого-то другого подразделения. Но считается куратором всех чеченских формирований, которые воюют против Украины, и имеет звание генерал-майора милиции и воинское звание генерал-полковника с 2022 года.

Зачем убивать пленных

Расстрелы военнопленных, судя по всем известным случаям, имеют такие же причины и мотивы, как и во время войн прошлого: жестокость в бою, месть за собственные потери и, наконец, нежелание "возиться" с пленными.

В то же время, в случае с расстрелами украинцев это может быть и более масштабное желание психологически или даже политически повлиять как на бойцов ВСУ, так и на украинское общество в целом.

"Психологически российские военные такими преступлениями и особенно их демонстрацией пытаются запугать украинцев, вызвать чувство беспомощности, деморализовать и ослабить готовность к сопротивлению", — предполагает в комментарии Би-би-си социальный психолог Института социальной и политической психологии НАПН Украины Владимир Савинов.

"Также это демонстрация того, что международная система законов и обычаев не работает, а право сильного всегда будет работать. Россияне выпячивают свои победы на тактическом уровне, надеясь, что украинцы это будут воспринимать так, будто в целом смысла сопротивляться нет. Хотя право силы грубое и недальновидное, оно действительно обостряет негативные эмоции", — добавляет он.

Савинов предполагает, что убийства также направлены на семьи других военнопленных и расшатывание украинского общества из-за потери надежды: "Это может как спровоцировать протесты сотен людей, так и пошатнуть единство и волю всего украинского общества".

В конце концов, массовые смерти украинских военных в российском плену сравнивают с советскими расстрелами польских офицеров в 1940 году. Подконтрольную россиянам колонию в Еленовке, где от взрыва 29 июля 2022 года погибло более 50 украинских военнопленных, экс-министр обороны Алексей Резников назвал "украинской Катынью".

Российская сторона утверждает, что колонию обстреляли ВСУ из систем HIMARS. Украина настаивает на версии, что здание обстреляли российские военные из огнемета "Шмель" с термобарическим зарядом. Криминалисты и эксперты по вооружениям, с которыми пообщалась корреспонденты Би-би-си, выразили сомнения относительно российской версии.

"Для большинства украинцев расстрелы срабатывают как холодный душ, "отрезвляя" сознание для более рациональных действий и мотивируя к борьбе", — считает Владимир Савинов.

Историк Тим Кук так писал в своем исследовании о Первой мировой войне: "Убивать пленных не имело смысла. Убийство пленных вредило репутации… и, в конце концов, продлевало войну. Пока солдаты считали, что после сдачи в плен их могут казнить без суда, они сражались до последнего… Убийства пленных не помогали выигрывать войны".

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