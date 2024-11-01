Возле космодрома Байконур в Казахстане задержаны гражданин Франции и гражданин Германии, пишет российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, иностранцев задержали, когда они пытались сфотографировать ракету-носитель. Имена этих людей и другие подробности в публикации не приводятся.

Telegram-канал Shot без ссылки на источник пишет, что задержаны 21-летний гражданин Франции Аксель Оливьер Роберто Гуйено и 26-летний гражданин ФРГ Юлиан Карл-Юрген Поренц. По данным канала, они рассказали правоохранителям, что прибыли в окрестности Байконура с туристическими целями.

Как утверждает Shot, на задержанных составили "административные протоколы". Telegram-канал не уточняет, в каком именно нарушении их признали виновными.

В июне в окрестностях Байконура от обезвоживания погиб турист из Франции, приехавший посмотреть на космодром. В июле там же были задержаны три туриста из Европы.

Правительство России арендует расположенный в Казахстане космодром. Нынешний договор аренды истекает в 2050 году.

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