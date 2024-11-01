Иранские власти заявляют, что не оставят без ответа ракетный удар, нанесенный по Ирану Израилем на прошлой неделе. Высокопоставленные представители Тегерана предупредили накануне, что Израиль должен подготовится к болезненным для него событиям, но не уточнили, когда это может произойти.

"Реакция Ирана на сионистскую агрессию определена. За 40 лет мы ни разу не оставили агрессию без ответа. Мы способны уничтожить все, чем владеют сионисты, одной операцией", — заявил генерал Али Фадави, заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции.

Это первое заявление такого рода с иранской стороны с 26 октября, когда Израиль предпринял удар по Ирану.

Глава канцелярии верховного лидера аятоллы Хаменеи назвал действия Израиля признаком отчаяния и пообещал "жестокий, сокрушительный ответ".

Израильcкая разведка подтверждает, что иранский ответ с применением большого количества дронов и баллистических ракет действительно ожидается. По мнению Израиля, он может быть осуществлен довольно быстро.

При этом, как пишет издание Axios со ссылкой на источники в израильской разведке, удар может быть осуществлен с территории Ирака, как это уже было в апреле. Такой стратегией Тегеран надеется ограничить прямой ответ по иранским стратегическим целям, но это не сработает, дают понять в Израиле.

Эскалация в отношениях двух стран поставила весь ближневосточный регион на грань полномасштабной войны.

Некоторые эксперты тем не менее полагают, что Тегеран не станет ничего предпринимать до тех пор, пока не не станут известны результаты президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.

Вашингтон призывает Тегеран воздержаться от шагов, которые могут обернуться катастрофическими последствиями. Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил на прошлой неделе, что не может сказать, планирует Иран ответный удар или нет, но, если такой план есть, от него следует отказаться.

Иран готов рискнуть ради авторитета

В своем намерении ответить Израилю иранское руководство сильно рискует спровоцировать последующие израильские атаки, которые могут нанести еще больший вред экономике и инфраструктуре Ирана. В последний раз так и было: в ответ на запуск Ираном 180 баллистических ракет Израиль разрушил важнейшие иранские нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы и нанес ущерб крупному порту.

Власти Ирана и государственные СМИ публично преуменьшают серьезность ущерба израильского удара, заявляя, что иранская противовоздушная оборона успешно отразила большинство израильских ракет и беспилотников.

Но, по оценкам аналитиков, Израиль успешно уничтожил несколько систем противовоздушной обороны вокруг Тегерана и энергетических объектов, что делает Иран особенно уязвимым для будущих атак. "Они (иранские власти — прим. Би-би-си) готовы пойти на этот риск, чтобы не показаться слабыми и доказать, что они крепко держат власть в руках. Это необходимо для сохранения авторитета внутри страны и на международной арене", — цитирует New York Times профессора Университета Джорджа Вашингтона Сину Азоди, эксперта по вопросам иранских вооружений.

Израиль уже заявил, что готов в случае необходимости нанести еще удары, особенно после того, как в последней атаке был подготовлен плацдарм для нанесения еще большего ущерба. "Мы попали в его подбрюшье. Хвастливые разговоры глав иранского режима не могут скрыть и компенсировать тот факт, что Израиль теперь имеет большую свободу действовать в Иране, чем когда-либо прежде", — заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе в обращении к военным.

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