Вечером 3 ноября российские войска ударили по Харькову авиабомбами, сообщили в областной полиции.
Как пишет "Суспiльне", одна из авиабомб упала в Шевченковском районе на трамвайные пути рядом с супермаркетом. Взрывная волна выбила окна и повредила фасад здания.
В полиции заявили, что повреждены супермаркет, жилые многоэтажные дома, нежилые помещения.
По последним данным, пострадали 14 человек, среди которых четверо полицейских.
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