Fоtо: Zuma Press/Scanpix/LETA

Вечером 3 ноября российские войска ударили по Харькову авиабомбами, сообщили в областной полиции.

Как пишет "Суспiльне", одна из авиабомб упала в Шевченковском районе на трамвайные пути рядом с супермаркетом. Взрывная волна выбила окна и повредила фасад здания.

В полиции заявили, что повреждены супермаркет, жилые многоэтажные дома, нежилые помещения.

По последним данным, пострадали 14 человек, среди которых четверо полицейских.

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