Северная Корея в значительной степени разрешила финансовый и продовольственный кризисы благодаря своеобразной "компенсации" от России за вклад Пхеньяна в войну в Украине на стороне РФ. Об этом сообщает южнокорейская газета The Korea Herald со ссылкой на бывшего посла Республики Корея в России Ви Сон Лака.

Так, Россия предлагает КНДР от 600 до 700 тысяч тонн риса, пояснил Лак, несколькими днями ранее ознакомившийся с данными Национальной разведывательной службы (NIS) Южной Кореи на брифинге в парламентском комитете по делам разведки. В прошлом Москва отправляла Пхеньяну от 50 до 100 тысяч тонн риса за раз, указал экс-дипломат.

Северная Корея, по данным местных властей, производит 4 млн тонн зерновых в год. Это на 1 млн тонн меньше, чем требуется, чтобы прокормить население, подчеркнул собеседник издания.

Таким образом, предложение Москвы способно покрыть более половины объема, которого не хватает Пхеньяну для удовлетворения годовой потребности. Участие северокорейских сил в войне в Украине на стороне РФ является "совсем не плохой сделкой" для КНДР, отметил Лак.

По данным южнокорейской разведки, каждый солдат КНДР, отправленный воевать против Украины на стороне России, будет получать ежемесячную зарплату в размере около 2000 долларов (около 1835 евро). Кроме войск, в РФ сейчас находятся порядка 4000 северокорейских рабочих, говорят в NIS. Их средняя зарплата, полагает разведслужба, составляет около 800 долларов (735 евро) в месяц.

США, Южная Корея и Украина оценивают численность войск КНДР, направленных в Россию, в 8-12 тысяч человек. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал потенциальное участие северокорейских солдат в войне РФ против Украины "очень опасной эскалацией". Генсек НАТО Марк Рютте призвал Москву и Пхеньян воздержаться от участия КНДР в войне против Украины. Китай, которого Вашингтон попросил оказать давление на Пхеньян, назвал укрепление отношений России и КНДР "их личным делом"

Южная Корея и Евросоюз осудили переброску северокорейских солдат в РФ, а Германия пригрозила Северной Корее санкциями за поддержку войны в Украине. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, военные из КНДР уже попали под обстрел ВСУ в Курской области.

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