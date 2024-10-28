Военнослужащие, направленные КНДР для участия в российско-украинской войне на стороне РФ, прибыли в Курскую область, которую с августа частично контролируют ВСУ. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам встречи с представителями южнокорейской разведки.

"Я могу подтвердить, что северокорейские войска были отправлены в Россию и что северокорейские воинские подразделения были развернуты в Курской области", — сказал Рютте. Он добавил, что в течение дня проведет посвященные этой теме телефонные переговоры с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлю и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

По мнению Рютте, участие военных из КНДР в войне между Россией и Украиной знаменует собой "значительную эскалацию" и в то же время демонстрирует "растущее отчаяние [Владимира] Путина".

"Более 600 тысяч российских солдат были убиты или ранены в войне Путина, и он не в состоянии продолжать свое наступление на Украине без иностранной поддержки. Это потому, что украинцы дают отпор с мужеством, стойкостью и изобретательностью", — заявил Рютте. Он также призвал Москву и Пхеньян немедленно прекратить переброску северокорейских военных на фронт.

Приведенные генсеком НАТО данные о потерях российской армии совпадают с данными Пентагона, представленными в середине октября. Министерство обороны Великобритании тогда же давало оценку в 648 тысяч, Генштаб ВСУ сегодня сообщил о 690 тысячах. Русская служба Би-би-си и "Медиазона", которые вместе с волонтерами собирают по открытым источникам данные о потерях российской армии в Украине, подтвердили гибель более 74 тысяч военных. Журналисты и аналитики предполагают, что общее число безвозвратных потерь составляет от 404 до 564 тысяч.

В середине октября украинская и южнокорейская разведка сообщили, что КНДР отправит на войну в Украине от 10 до 12 тысяч военных. Позднее эту информацию подтвердили президент Украины Владимир Зеленский и глава Пентагона Ллойд Остин. О появлении северокорейских военных в Курской области в конце прошлой недели писала газета The New York Times со ссылкой на источники в украинской и американской армиях.

Президент РФ Владимир Путин прямо не подтверждал участие солдат из КНДР в войне на стороне России, однако на пресс-конференции 24 октября, отвечая на вопрос журналиста о подтверждающих это спутниковых снимках, заявил: "Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит они что-то отражают".

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