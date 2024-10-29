В качестве реакции на участие северокорейских военных в войне в Украине на стороне России страны НАТО должны "предоставить Украине все, что ей необходимо для победы". Такое мнение выразил президент Литвы Гитанас Науседа в посте в соцсети X.

По словам литовского лидера, в качестве ответной меры альянс должен передать ВСУ дальнобойные ракеты и разрешить поражение военных целей на международно признанной российской территории, а также усилить меры поддержки.

"Нерешительность приводит к эскалации, а не наоборот", — констатировал Науседа.

Как напоминает LRT, ранее литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на фоне сообщений о переброске северокорейских войск в Украину призвал западных союзников обсудить отправку своих военных в зону боевых действий. В свою очередь, спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что Западу следует "вернуться не только к дискуссиям, но и к действиям".

Накануне появление северокорейских военных в частично оккупированной ВСУ Курской области подтвердил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По мнению Рютте, этот совместный шаг Москвы и Пхеньяна знаменует собой "значительную эскалацию" и в то же время демонстрирует "растущее отчаяние [Владимира] Путина".

В середине октября украинская и южнокорейская разведка сообщили, что КНДР отправит на войну в Украине от 10 до 12 тысяч военных. Позднее эту информацию подтвердили президент Украины Владимир Зеленский и глава Пентагона Ллойд Остин. О появлении северокорейских военных в Курской области в конце прошлой недели писала газета The New York Times со ссылкой на источники в украинской и американской армиях.

Президент РФ Владимир Путин прямо не подтверждал участие солдат из КНДР в войне на стороне России, однако на пресс-конференции 24 октября, отвечая на вопрос журналиста о подтверждающих это спутниковых снимках, заявил: "Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит они что-то отражают".

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