Крупнейшие американские СМИ сообщают, что республиканец Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, оставив позади демократку Камалу Харрис. Утверждается, что Трампа поддержали избиратели в Северной Каролине, Джорджии, а также в Пенсильвании и в Висконсине. Эти штаты ранее считались неопределившимся — и именно от них зависела судьба выборов.

До момента, пока станут известны официальные и подробные результаты голосования на президентских выборах в США, может пройти еще довольно много времени. Каждый штат объявляет итоги выборов отдельно.

Что происходит в ключевых штатах?

В семи ключевых штатах, где разрыв между Харрис и Трампом был невелик, явка на выборах оказалась высокой. Избиратели активно голосовали как лично, так и при помощи почтовых бюллетеней, и в некоторых штатах была зафиксирована рекордная явка.

Важно отметить, что подсчет голосов все еще продолжается. Однако уже можно сделать некоторые выводы о том, в какую сторону склоняются чаши весов в ключевых штатах.

Сейчас победа Трампа прогнозируется:

в Северной Каролине — это был первый штат, о результатах голосования в котором стало известно журналистам;

в Джорджии, где демократы с небольшим перевесом победили на президентских выборах в 2020 году;

в Пенсильвании, где окончательный подсчет голосов может занять достаточно длительное время;

в Висконсине, где бюллетени также могут считать довольно долго.

Результаты Трампа и Харрис крайне близки и пока рано говорить о победе одного из кандидатов:

в Мичигане — там результаты голосования могут объявить не раньше, чем к концу среды;

в Аризоне — здесь подсчет голосов может продолжаться в течение нескольких дней;

в Неваде — в этом штате также будут считать бюллетени еще несколько дней.

В прошлом имя следующего президента США часто объявлялось в ночь выборов, либо на следующий день после голосования.

Ранее многие опасались, что если результаты Харрис и Трампа окажутся крайне близкими, журналистам будет трудно оперативно предсказать победу одного из кандидатов в ключевых штатах. Небольшой разрыв также может означать, что бюллетени придется пересчитывать. Однако в этот раз результаты выборов в некоторых ключевых штатах были объявлены намного быстрее, чем ожидалось.

Но при этом окончательные и официальные итоги во всех штатах могут быть объявлены только через несколько дней — или даже недель.

Не исключена также возможность, что некоторые результаты голосования будут оспариваться в судах. Еще до голосования было подано более 100 судебных исков о нарушениях — в большинстве из них представители Республиканской партии говорили о проблемах при составлении списков избирателей.

При подсчете голосов необходимо проводить множество технических процедур, в том числе сверять число поданных бюллетеней со списками избирателей, проверять, чтобы бюллетени не были порваны или как-либо иначе повреждены, составлять протоколы о различных расхождениях.

С другой стороны, в этот раз подсчет голосов в некоторых ключевых штатах, например, в Мичигане, проходил быстрее, чем раньше. Кроме того, по сравнению с выборами 2020 года, когда продолжалась пандемия коронавируса, меньше людей голосовали по почте.

Когда будут известны результаты?

Во время президентских выборов 2020 года американские телекомпании объявили Байдена победителем выборов через целых четыре дня после голосования. Это было сделано после того, как стали понятнее результаты голосования в Пенсильвании.

Но после других относительно недавних выборов все проходило намного быстрее. В 2016 году Трампа назвали победителем вскоре после 03:00 по североамериканскому восточному времени, то есть всего через несколько часов после окончания голосования. В 2012-м, когда Барак Обама обеспечил себе второй президентский срок, его победа была объявлена еще до полуночи дня голосования.

Впрочем, выборы 2000 года, когда за Белый дом состязались Джордж Буш-младший и Эл Гор, стали исключением из правил. Тогда результат гонки не был известен несколько недель, после которых Верховный суд США приказал закончить пересчет голосов во Флориде. Это позволило Бушу стать победителем.

Трамп уже стал президентом?

Победитель президентских выборов в США принимает президентскую присягу на церемонии инаугурации, которая состоится в понедельник, 20 января 2025 года.

До этого все поданные на выборах голоса должны быть подсчитаны, после чего начинается процедура формального назначения лидера страны коллегией выборщиков. В каждом из штатов решается судьба определенного числа голосов выборщиков. И именно эти люди, а не сами избиратели, будут голосовать за президента. Как правило выборщики от того или иного штата отдают все свои голоса кандидату, который одержал там победу.

Заседание коллегии выборщиков состоится 17 декабря. После этого недавно избранный Конгресс США проводит заседание 6 января, чтобы подсчитать голоса выборщиков и подтвердить назначение нового президента.

После выборов 2020 года Трамп отказался признать поражение и призвал своих сторонников провести демонстрацию у Капитолия, когда Конгресс проводил заседания для подтверждения победы Джо Байдена.

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