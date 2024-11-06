Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к тому, что Европе придется уделять больше внимания своей обороне. Военная поддержка стран Балтии при новой администрации США вряд ли существенно сократится. Так комментируют первые итоги выборов в США латвийские эксперты.
Марис Анджанс, директор Центра геополитических исследований и проректор Видземского университета, в разговоре с Delfi заявил, что победа Дональда Трампа - это "американские горки" для всех. "Конец света не наступит, но мы почувствуем большие перемены", - прогнозирует Анджанс.
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