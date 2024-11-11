Канцлер ФРГ Олаф Шольц готов вести переговоры по войне в Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, однако не в индивидуальном порядке, а с участием Украины и других сторон. Такое заявление глава германского правительства сделал в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD вечером в воскресенье.

Говоря о развитии войны в Украине, Шольц указал, что готов возобновить переговоры с Путиным "в скором времени". "Да, я собираюсь поговорить с российским президентом, когда для этого наступит подходящее время, — заявил он. — Но я ответственный политик, я не стану делать этого в одиночку".

Канцлер ФРГ пояснил, что перед переговорами с президентом России по Украине должен быть установлен ряд контактов и проведены переговоры "с очень многими" другими сторонами, в том числе с Киевом.

На уточняющий вопрос ведущей политического ток-шоу, когда именно, по его мнению, наступит "подходящее время" для переговоров с Путиным, Шольц ответил уклончиво: "В скором времени".

При этом он подчеркнул необходимость позаботиться о том, чтобы "Украина смогла положиться на нас и ей не нужно было бы опасаться, что ее оставят одну, а также о том, что одновременно с этим будет делаться все для того, чтобы не допустить эскалации этой войны".

"И, конечно же, нужно посмотреть, есть ли способ выяснить, должна ли эта война продолжаться бесконечно или можно найти пути к ее прекращению", — резюмировал канцлер.

Последний телефонный разговор между Шольцом и Путиным состоялся в декабре 2022 года, тогда канцлер ФРГ призвал российского президента к выводу войск РФ с территории Украины и поиску дипломатического решения конфликта.

В июне 2024 года Шольц дал понять, что открыт для переговоров с Путиным в перспективе, однако только в том случае, если на них будут обсуждаться конкретные вещи. В середине октября глава немецкого правительства выразил готовность вести переговоры с президентом РФ о завершении войны "на справедливых условиях".

Со своей стороны Кремль в начале октября заявил, что Путин открыт к диалогу даже при том условии, что отношения между Москвой и Берлином практически сведены к нулю.

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