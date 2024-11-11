Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "чистой выдумкой" публикацию газеты The Washington Post о состоявшемся на прошлой неделе телефонном разговоре между Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, это просто ложная информация", — заявил Песков во время пресс-колла.

В публикации The Washington Post говорилось, что Путин и Трамп созвонились 7 ноября, а беседа была посвящена войне в Украине. Источники издания утверждали, что избранный президент США предостерег Кремль от эскалации и напомнил о "значительном военном присутствии американских сил в Европе".

Судя по данным газеты, разговор состоялся в тот же день, когда Путин участвовал в заседании дискуссионного клуба "Валдай", где поздравил Трампа с победой на выборах и заявил о готовности поддерживать контакты с политиком. Представители Трампа вскоре сообщили СМИ, что избранный президент США тоже готов к разговору.

По словам Пескова, у Москвы "пока нет конкретных планов" по общению с Вашингтоном.

Как пишет РБК, пресс-секретарь Путина также прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о его готовности в ближайшем будущем поговорить с российским лидером. "Совсем недавно на Валдайском форуме в ходе дискуссии состоявшейся президент в очередной раз повторил, что он остается открытым для всех контактов, что он открыт для всех переговоров и был открыт и сохраняет эту открытость", — заявил Песков, отметив, что "и Шольц, и Макрон сами ушли со связи и не хотят разговаривать".

Никакой подготовки к переговорам с европейскими лидерами Москва, по его словам, сейчас не ведет.

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